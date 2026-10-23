Τραγικό θάνατο βρήκαν τρεις εργαζόμενοι, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη μεθανίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10) σε ιδιωτικό ανθρακωρυχείο στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί εντός των υπόγειων εγκαταστάσεων της περιφέρειας Κιλιμλί. Στο σημείο εκτυλίχθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης από την AFAD και την Τουρκική Υπηρεσία Λιθάνθρακα, ενώ η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το χρονικό της έκρηξης και η επιχείρηση διάσωσης

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής , όταν προκλήθηκε ανάφλεξη λόγω επικίνδυνης συσσώρευσης αερίου μεθανίου στις υπόγειες στοές του ιδιωτικού ανθρακωρυχείου.

Την ώρα της έκρηξης εντός του ορυχείου βρίσκονταν συνολικά οκτώ εργαζόμενοι:

Στις πρώτες προσπάθειες των διασωστών ανασύρθηκαν επτά μεταλλωρύχοι: δύο ήταν ήδη νεκροί και πέντε έφ τραύματα.

Λίγο αργότερα, οι εξειδικευμένες ομάδες εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό και τον όγδοο εγκλωβισμένο εργάτη, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους τρεις νεκρούς.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ακαριαία ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), της Χωροφυλακής, του Εθνικού Κέντρου Επείγουσας Βοήθειας 112 και ειδικές ομάδες διάσωσης της Τουρκικής Υπηρεσίας Λιθάνθρακα.

Δύο διασωληνωμένοι

Οι πέντε τραυματισμένοι μεταλλωρύχοι διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Ατατούρκ.

Ο κυβερνήτης της Ζονγκουλντάκ, Οσμάν Χατζιμπεκτάσογλου, σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο, διευκρίνισε την κατάσταση των τραυματιών:

Τρεις από τους εργαζόμενους νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.

Δύο τραυματίες διασωληνώθηκαν στην μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω σοβαρών εγκαυμάτων.

Έξω από το νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές, με δεκάδες συγγενείς και συναδέλφους των μεταλλωρύχων να συγκεντρώνονται με έκδηλη την αγωνία στο πρόσωπό τους, ενώ ορισμένοι κατέρρευσαν στο άκουσμα των ευρημάτων, λαμβάνοντας τις πρώτες βοήθειες από το υγειονομικό προσωπικό.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα και οι δηλώσεις Υπουργών

Το τραγικό συμβάν προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στην Άγκυρα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε την έναρξη δικαστικής έρευνας για την εξακρίβωση των αιτίων της τραγωδίας:

«Σε σχέση με την έκρηξη που σημειώθηκε λόγω συσσώρευσης αερίου μεθανίου σε μεταλλευτική εγκατάσταση της περιφέρειας Κιλιμλί, η Γενική Εισαγγελία Ζονγκουλντάκ ξεκίνησε επειγόντως έρευνα. Για την υπόθεση ορίστηκαν ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς», δήλωσε ο κ. Γκιουρλέκ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, επιβεβαίωσε ότι η ανάφλεξη μεθανίου ήταν η αιτία του δυστυχήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι ελεγκτικές αρχές και η AFAD παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις του ορυχείου.

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