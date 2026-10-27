Τραγικό απολογισμό άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη νότια Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου. Τέσσερις εργάτες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην Αττάλεια, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις διαμονής τους σε εργοτάξιο, ενώ την ίδια ώρα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο.

Η τραγωδία στο εργοτάξιο της συνοικίας Φεβζί Τσακμάκ

Το ακραίο φαινόμενο χτύπησε με πρωτοφανή ένταση εργοτάξιο στη συνοικία Φεβζί Τσακμάκ, όπου πέντε εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα σε δύο προσωρινά κοντέινερ διαμονής. Οι θυελλώδεις άνεμοι διέλυσαν τις κατασκευές και εκσφενδόνισαν τους εργάτες σε μεγάλη απόσταση.

Δύο από τα θύματα υπέκυψαν ακαριαία στα τραύματά τους, ενώ ακόμη δύο άφησαν την τελευταία τους πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν. Ο πέμπτος εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα, ωστόσο σύμφωνα με τις αναφορές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης δε διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

«Το τοπίο έμοιαζε με πεδίο μάχης»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες περιοίκων για τη μανία του φαινομένου. Ο Τουράν Ισίκ, κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι ο ανεμοστρόβιλος σηκώθηκε αμέσως μετά τη βροχή με εκκωφαντικό βουητό και μηδενική ορατότητα, παρασύροντας βαριά αντικείμενα και εκτοξεύοντας τα κοντέινερ σε διάφορα σημεία προτού προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλούσι Σαχίν, μετέβη άμεσα στο σημείο της καταστροφής. Στις δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι οι άνεμοι ανέτρεψαν επίσης έναν βαρύ γερανό, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως ένα ασυνήθιστο, εξαιρετικά τοπικό φαινόμενο, καθώς τα γειτονικά κτήρια έμειναν ανεπηρέαστα και δεν καταγράφηκαν ανάλογες ζημιές σε άλλα σημεία της πόλης, παρά την κίτρινη προειδοποίηση που είχε εκδώσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ανατροπή λεωφορείου στον άξονα Ισπάρτα – Αττάλεια

Την ίδια χρονική στιγμή, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στον οδικό άξονα που συνδέει την Ισπάρτα με την Αττάλεια. Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ολισθηρό οδόστρωμα, λίγο μετά την έξοδο από τις σήραγγες στο ρεύμα προς Αττάλεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, τουλάχιστον ένας επιβάτης έχει χάσει τη ζωή του, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες των οποίων ο ακριβής αριθμός παραμένει υπό διευκρίνιση.