Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον 76 υπόπτων, εκ των οποίων οι 45 έχουν ήδη συλληφθεί.

Στο πλαίσιο των μέτρων, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών των κεφαλαίων και των στελεχών σε διευθυντικές θέσεις, ενώ παράλληλα πάγωσαν και τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων συγγενών τους. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Ερκάν Κιλιμτζί.

Η δικαστική έρευνα εστιάζει στις δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που ανήκουν σε επτά εταιρείες, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ).

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK) έθεσε τις εμπλεκόμενες εταιρείες σε εκκαθάριση, διαπιστώνοντας ότι διαχειρίζονταν κεφάλαια περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 25, 2026

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 28 Αυγούστου, όταν η SPK επέβαλε οδηγίες για υποχρεωτική διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των funds, απαγορεύοντας την τοποθέτηση του συνόλου των κεφαλαίων σε μία μόνο μετοχή. Η προσπάθεια συμμόρφωσης οδήγησε σε κύμα μαζικών πωλήσεων μετοχών και αλυσιδωτές αποσύρσεις κεφαλαίων από τους επενδυτές, με αποτέλεσμα ορισμένα funds να δηλώσουν αδυναμία έγκαιρης ρευστοποίησης.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται αφορούν συστημένο οργανωμένο έγκλημα, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και σοβαρές παραβιάσεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν τα ερωτήματα και οι επικρίσεις για την καθυστερημένη αντίδραση των εποπτικών αρχών.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ απέρριψε κατηγορηματικά τις φήμες περί παραίτησής του, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες εικασίες που στόχο έχουν να πλήξουν την οικονομική σταθερότητα της Τουρκίας.