Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες εξέπνευσε και ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η χωροφυλακή κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 για περιστατικά πυροβολισμών. Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

Στο χωριό Γιουκαρίταντιρ εντοπίστηκαν δύο γυναίκες τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ η τρίτη ήταν νοικοκυρά. Ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, ο οποίος τελικά εξέπνευσε.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε για το Εσκισεχίρ με κόκκινο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο είχε προηγουμένως κλέψει.

Αστυνομικές Δυνάμεις και μονάδες Χωροφυλακής πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στις επαρχίες Αφιόν Καραχισάρ, Κιουτάχειας και Εσκισεχίρ, με ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που μεταδίδεται από την Τουρκία, ο δράστης, ο οποίος σκότωσε 9 άτομα με επαναληπτική καραμπίνα στην περιοχή Ιχσανιγιέ του Αφιονκαραχισάρ, συνελήφθη τελικά στο Εσκισεχίρ.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης, ο οποίος είχε πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό του πριν από κάποιο διάστημα, σκότωσε κυρίως γυναίκες.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #9 νεκροί #enoplos #Αφιόν Καραχισάρ #γυναίκες #καραμπίνα #Τουρκία