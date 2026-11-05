Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες εξέπνευσε και ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η χωροφυλακή κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 για περιστατικά πυροβολισμών. Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

Afyonkarahisar’daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 8’e Yükseldi. Şahısın, 5 Kişinin Ölümüne Neden Olduktan Sonra Kaçışı Esnasında Yolda 3 Kişiyi Daha Öldürdüğü Öğrenildi. Zanlının Görüntüleri Ortaya Çıktı İDAM ŞART… #MaraşEmniyeti Kütahya Akhisar’a İhsaniye Adliyeye https://t.co/zt8L541IIB — ❌️☠Sessiz Gece☠❌️ (@Gece_Siyah_1) November 5, 2026

Στο χωριό Γιουκαρίταντιρ εντοπίστηκαν δύο γυναίκες τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ η τρίτη ήταν νοικοκυρά. Ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, ο οποίος τελικά εξέπνευσε.

AFYONKARAHİSAR’DA SİLAHLI SALDIRI: 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 AĞIR YARALI HABERİN DEVAMI 👇🏼 https://t.co/wwSvZFdQyR https://t.co/QkWVWpo000 — HATAY NABIZ GAZETESİ (@hataynabizg) November 5, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε για το Εσκισεχίρ με κόκκινο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο είχε προηγουμένως κλέψει.

Afyonkarahisar’ da 9 kişiyi öldürüp Eskişehire kaçmış ruh hastası. Şu sıfata bakın! #AFYONKARAHİSAR https://t.co/FTkFZITNzn — Asli36 (@Asli3616) November 5, 2026

Αστυνομικές Δυνάμεις και μονάδες Χωροφυλακής πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στις επαρχίες Αφιόν Καραχισάρ, Κιουτάχειας και Εσκισεχίρ, με ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που μεταδίδεται από την Τουρκία, ο δράστης, ο οποίος σκότωσε 9 άτομα με επαναληπτική καραμπίνα στην περιοχή Ιχσανιγιέ του Αφιονκαραχισάρ, συνελήφθη τελικά στο Εσκισεχίρ.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης, ο οποίος είχε πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό του πριν από κάποιο διάστημα, σκότωσε κυρίως γυναίκες.