Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 400 μέτρων. Ο τραγικός απολογισμός της πτώσης είναι πέντε νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες.

Το πολύνεκρο δυστύχημα συνέβη σε ορεινή και δύσβατη περιοχή, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου και να κατακρημνιστεί στη χαράδρα.

Γιγαντιαία επιχείρηση των αρχών στη χαράδρα

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρα, καθώς και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης (AFAD). Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου βάθους και της απόκρημνης μορφολογίας του εδάφους, η επιχείρηση προσέγγισης του κατεστραμμένου οχήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι διασώστες, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, κατάφεραν να κατέβουν στο σημείο της συντριβής, όπου διαπίστωσαν τον θάνατο πέντε επιβαινόντων.

🔴 Antalya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği uçurum; https://t.co/DNK1EoT50m pic.twitter.com/ezCkKYE2cp — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 26, 2026

Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανοί δύο ακόμη επιβάτες, οι οποίοι φέρουν βαρύτατα τραύματα. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα σε πλησιέστερο νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.