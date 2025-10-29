Τη σορό ενός 12χρονου αγοριού από τα συντρίμμια της επταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε, στο Κοτζαελί της Τουρκίας, ανέσυραν τα σωστικά συνεργεία.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μεχμέτ Ακτάς ανακοίνωσε ότι η σορός του 12χρονου ανήκει στον Εμίρ Μπιλίρ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανασύρθηκε νεκρό ένα ακόμη άτομο, από τα συντρίμμια του κτηρίου.

Πρόκειται για το ένα από τα τρία παιδιά της πενταμελούς οικογένειας που παγιδεύτηκε στα συντρίμμια της πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε στις ο7.00 το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ο πατέρας Λεβέντ Μπιλίρ είναι 44 ετών, η μητέρα Εμινέ Μπιλίρ 37 ετών, ενώ τα παιδιά της οικογένειας είναι ηλικίας 12 ετών ο Εμίρ Μπιλίρ, 14 ετών η Νίσα Μπιλίρ και 18 ετών η Ντιλάρα Μπιλίρ.

Ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους δήλωσε πως οι Αρχές εκτιμούν ότι η οικογένεια βρισκόταν στο κτήριο όλη τη νύχτα και είναι παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια. «Μια μητέρα, ένας πατέρας και τρία παιδιά είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια, συνολικά πέντε άτομα. Οι ομάδες μας άκουσαν τη φωνή ενός από τους πολίτες μας και προσπαθούν να τον βρουν».

«375 άτομα συμμετέχουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε στους πολίτες μας σύντομα με ασφάλεια» δήλωσε ο Ακτάς.

Όπως μετέδωσε το CCN Turk οι ομάδες διάσωσης με εκπαιδευμένους σκύλους και υπόγεια κάμερα προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους. Μέχρι στιγμής πάντως οι διασώστες κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία με την 37χρονη μητέρα της οικογένειας.

Η οικογένεια νοίκιαζε το διαμέρισμα όπου διέμενε, ενώ ο σπιτονοικοκύρης τους που διέμενε στο ίδιο κτήριο, βρισκόταν εκτός πόλης τη στιγμή της κατάρρευσης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.

Παράλληλα ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση.

Η Γκέμπζε βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας, σε απόσταση 65 χιλιομέτρων από την Κωνσταντινούπολη και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος