Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν με δριμύτητα τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα, σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν και με το οποίο καλούν το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την συμφωνία εκεχειρίας και να απόσχει από ενέργειες που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις.

«Οι μεσολαβούσες χώρες υπογραμμίζουν ότι η αύξηση των ισραηλινών επιθέσεων υπονομεύει τις τοπικές και τις διεθνείς προσπάθειες σε μία κρίσιμη καμπή, καθώς καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την εφαρμογή του Συνολικού Σχεδίου για τον Τερματισμό του Πολέμου στην Γάζα, στις οποίες περιλαμβάνεται η συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης και ισραηλινών αξιωματούχων, και γίνονται εποικοδομητικά βήματα στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δηλώνουν οι τρεις χώρες.

Η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ειρήνης πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων της εκεχειρίας και να προλάβουν περαιτέρω κλιμάκωση, αναφέρεται στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος.