Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε στην Άγκυρα η ΝΟΤΑΜ της Κυπριακής δημοκρατίας που δεσμεύει περιοχές στα κατεχόμενα για στρατιωτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της «Επικής Οργής» (σ.σ. η ονομασία της επιχείρησης των ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν).

«Οι Ελληνοκύπριοι μέσω των ΗΠΑ επιχειρούν να κλείσουν όλο τον εναέριο χώρο του νησιού» αναφέρει χαρακτηριστικά σε πρωτοσέλιδό της η τουρκική εφημερίδα Milliyet.

Υπενθυμίζεται πως η Ουάσιγκτον κάλεσε τη Λευκωσία να παραχωρήσει χώρο στο βόρειο τμήμα του νησιού για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Με τον τρόπο αυτό, οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν την αναγνώριση της νόμιμης κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγνοώντας εκ νέου το κατοχικό καθεστώς στα κατεχόμενα.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, διαμηνύει σε υψηλούς τόνους ότι «ουδέποτε διστάσαμε, ούτε πρόκειται να διστάσουμε, να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά μας ως εγγυήτρια δύναμη».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ομέρ Τσελίκ, μιλώντας την Τρίτη 17 Μαρτίου, υποστήριξε ότι η σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και ελληνοκυπριακής πλευράς με το Ισραήλ τροφοδοτεί την αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για «σιωνιστικού τύπου συμμαχίες»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Η ‘’ελληνοκυπριακή πλευρά’’ εγείρει περιοδικά παρόμοια ζητήματα που δημιουργούν σύγχυση δικαιοδοσίας, με σκοπό να αγνοήσει τα δικαιώματα της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Μια αντι-NOTAM, η οποία ακυρώνει την προαναφερθείσα NOTAM, εκδόθηκε από την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η NOTAM που εκδόθηκε από την ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’’ είναι άκυρη.

Επιπλέον, η ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’’ έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί. Η χώρα μας, ως εγγυήτρια χώρα, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’, αλλά ολόκληρου του νησιού. Η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ είναι ακλόνητη. Δεν έχουμε διστάσει και δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μάς παρέχονται από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης».