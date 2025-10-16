Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε την ανακάλυψη του δεύτερου μεγαλύτερου πεδίου σπάνιων γαιών στον κόσμο, στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ, με συνολικά αποθέματα που φτάνουν τους 694 εκατομμύρια τόνους ορυκτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνονται περίπου 12,5 εκατομμύρια τόνοι οξειδίων σπάνιων γαιών, καθώς και σημαντικά κοιτάσματα βαρίτη και φθορίτη.

Ο Ερντογάν δήλωσε πως στόχος της Τουρκίας είναι να γίνει ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία περιέχει 10 από τα 17 βασικά στοιχεία που είναι κρίσιμα για την αμυντική βιομηχανία, την πράσινη ενέργεια, την τεχνολογία των επικοινωνιών και το διάστημα.

«Αυτός ο πλούτος δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», τόνισε, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για διεθνείς συμφωνίες που φέρεται να συνδέονται με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, είχε κατηγορήσει πρόσφατα τον Ερντογάν ότι παραχώρησε τα κοιτάσματα στον Τραμπ, ζητώντας από τον τουρκικό λαό να αντισταθεί σε μια τέτοια εξέλιξη.

«Η Τουρκία πρέπει να σταθεί όρθια, δεν θα επιτρέψουμε να πουληθεί το μέλλον μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.