Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε την Τετάρτη με αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια στην Κωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters