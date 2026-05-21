Βόμβα στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας ρίχνει μια αιφνιδιαστική δικαστική απόφαση, η οποία φέρνει τα πάνω κάτω στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα προχώρησε στην ακύρωση του κρίσιμου συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) που είχε πραγματοποιηθεί το 2023. Η εξέλιξη αυτή ακυρώνει την εκλογή του Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος είχε αναλάβει τα ηνία της παράταξης μετά την ιστορική του νίκη επί του επί σειρά ετών ηγέτη του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Μετά από αυτή τη δικαστική παρέμβαση, ο Κιλιτσντάρογλου επιστρέφει στην ηγεσία του κόμματος, ανατρέποντας πλήρως τις ισορροπίες στο εσωτερικό της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Η απόφαση εκδόθηκε από το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Άγκυρας, το οποίο έκρινε ως απολύτως άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, το οποίο είχε λάβει χώρα στις 4 και 5 Νοεμβρίου του 2023.

Το σκεπτικό της δικαστικής ετυμηγορίας είναι σαρωτικό, καθώς συμπαρασύρει όχι μόνο το συγκεκριμένο συνέδριο αλλά και όλες τις τακτικές ή έκτακτες εσωκομματικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν μετά από εκείνη την ημερομηνία.

Η εξέλιξη αυτή παγώνει την πολιτική δραστηριότητα του κόμματος με τη σημερινή του μορφή και δημιουργεί ένα πρωτοφανές θεσμικό κενό στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας.