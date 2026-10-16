Μια τραγική πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας στην Τουρκία φέρνει στο φως η περίπτωση ενός 66χρονου άστεγου άνδρα στη νότια Τουρκία, ο οποίος προέβη εσκεμμένα σε προσβολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συλληφθεί και να εξασφαλίσει στέγη και τροφή στη φυλακή.

Ο 66χρονος συνελήφθη μετά από τέσσερις αλλεπάλληλες προσπάθειες, με το περιστατικό να αποτυπώνει την εκρηκτική αύξηση των διώξεων για προσβολή του αρχηγού του κράτους.

Η κατάθεση του 66χρονου: «Κοιμόμουν σε χωματερές, γι’ αυτό έφτασα εδώ»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αλάνια, στη νότια επαρχία της Αττάλειας, με τον 66χρονο άνδρα να συλλαμβάνεται με την κατηγορία της «προσβολής του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης και η ιστοσελίδα της εφημερίδας Sözcü, η οποία πρόσκειται στην αντιπολίτευση, ο 66χρονος αποκάλυψε στην κατάθεσή του τους αφοπλιστικούς λόγους της πράξης του:

«Δεν έχω πού να πάω. Κοιμόμουν σε χωματερές. Γι’ αυτό έφτασα εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά στις αρχές.

Όπως αποκαλύπτεται, ο άνδρας είχε προσαχθεί ήδη τρεις φορές στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο, ωστόσο οι αρχές τον άφηναν ελεύθερο. Η τέταρτη απόπειρά του να οδηγηθεί στη φυλακή ώστε να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό και μια στέγη στέφθηκε τελικά με επιτυχία.

Εκτόξευση των διώξεων για «προσβολή Προέδρου» στην Τουρκία

Η υπόθεση του 66χρονου φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει την προσβολή του αρχηγού του κράτους στην Τουρκία, μια κατηγορία που επιφέρει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα έτη.

Ο αριθμός των σχετικών νομικών υποθέσεων έχει σημειώσει κατακόρυφη αύξηση από το 2018, όταν η χώρα μετέβη στο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης της Τουρκίας:

Ο συνολικός αριθμός των ερευνών για «εγκλήματα κατά των συμβόλων της κρατικής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας των θεσμών της», συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του αρχηγού του κράτους, έφτασε τις 83.000 μεταξύ του 2016 και του τέλους του 2025.

Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και πολίτες

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Sözcü, ο αριθμός των ερευνών και των διώξεων για «προσβολή του προέδρου» έχει εκτοξευθεί επί θητείας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συγκρινόμενος με τις θητείες των προκατόχων του στο ύπατο αξίωμα της χώρας.

Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου του ποινικού κώδικα, στοχοποιούνται σε τακτική βάση: