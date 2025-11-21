Αστυνομικοί στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας χρησιμοποίησαν παραπλάνηση για να συλλάβουν έναν καταζητούμενο, όπως απεικονίζεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera.

Ένας μυστικός αστυνομικός προσέγγισε το διαμέρισμα φορώντας κράνος και παριστάνοντας τον διανομέα φαγητού, λέγοντας «Αδερφέ σου έφερα το φαγητό σου».

Όταν άνοιξε η πόρτα, ο «ντελιβεράς» μαζί με συναδέλφους του εισέβαλαν και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.

Κατά τη σύλληψη οι αστυνομικοί ακούγονται να λένε «Ήρεμα, ήρεμα. Μην αντιστέκεσαι». Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο συλληφθείς καταζητούνταν σχεδόν τρία χρόνια. Είχε προηγηθεί καταδίκη σε 77 χρόνια κάθειρξη για απάτη.

Η επιχείρηση καταγράφει τη χρήση μεταμφίεσης ως τακτική σύλληψης σε υποθέσεις με μακρά εκκρεμότητα.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν επιπλέον λεπτομέρειες για την υπόθεση ή για τυχόν συνεργούς, αλλά το περιστατικό αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας προσεγγίζουν περιπτώσεις καταζητούμενων με στόχο την ταχεία σύλληψη.