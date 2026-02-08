Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η είδηση του θανάτου ενός 44χρονου αστυνομικού, ο οποίος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από ξυλοδαρμό σε συνεργείο στην Άγκυρα.

Μάλιστα, το σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό φαίνεται ένα αυτοκίνητο να ακουμπάει τον 44χρονο Οκάν Κεσκίν, με τον ίδιο να αντιδράει και τον οδηγό του οχήματος να του ρίχνει μια γροθιά, με αποτέλεσμα ο Τούρκος ένστολος να ζαλιστεί. Στη συνέχεια, η κατάσταση ξεφεύγει τελείως και ο πατέρας δύο παιδιών δέχεται επίθεση και από άλλους εργαζόμενους στον σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων.

Μετά το επεισόδιο, ο 44χρονος πήγε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα.

Όπως εκμυστηρεύτηκε η σύζυγος του 44χρονου αστυνομικού, Εμέλ, ο άντρας της, σε τηλεφώνημα που της έκανε, της είπε ότι «έχω εγκεφαλική αιμορραγία, θα μου κάνουν χειρουργική επέμβαση».

Όταν εκείνη τον ρώτησε τι συνέβη, ο αστυνομικός της περιέγραψε ότι «είχα έναν καβγά, με ξυλοκόπησαν 20-30 άτομα». Σύμφωνα με την Εμέλ Κεσκίν, οι γιατροί εντόπισαν μια μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο, προειδοποιώντας τον ότι κινδύνευε να μείνει παράλυτος μετά το χειρουργείο.

«Ο σύζυγός μου, πριν μπει στο χειρουργείο, μου κράτησε το χέρι και μου είπε “σε αγαπώ, φρόντισε τον εαυτό σου και τα παιδιά μου”. Μου φίλησε το χέρι και μπήκε στο χειρουργείο», εξομολογήθηκε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγος του άτυχου αστυνομικού. «Ήταν άδικο να πεθάνει τόσο νέος. Δεν έριξε ούτε μια γροθιά, μόνο υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα» πρόσθεσε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σύμβαση δύο εκ των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό του αστυνομικού, που έχουν ταυτοποιηθεί.