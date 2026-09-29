Νέα πρόκληση από την Τουρκία με βίντεο προσομοίωσης από τουρκικό μέσο ενημέρωσης, στο οποίο το εγχώριο αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Hisar-O εμφανίζεται να στοχοποιεί και να «καταρρίπτει» μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000-5 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες διακηρύξεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί «συμμαχίας εντός ΝΑΤΟ» και διατήρησης της ειρήνης στο Αιγαίο, αποκαλύπτοντας τη διπλή γλώσσα που συνεχίζει να χρησιμοποιεί η Άγκυρα στον τομέα της αμυντικής της βιομηχανίας.

Το αφιέρωμα στον «Aτσάλινο Θόλο» και η στοχοποίηση της Ελλάδας

Στο πλαίσιο αφιερώματος των τουρκικών μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα του εξειδικευμένου Defence Turk, παρουσιάστηκαν εκτενώς οι επιχειρησιακές δυνατότητες των οπλικών συστημάτων που συγκροτούν τη νέα πολυεπίπεδη αεράμυνα της γείτονος, γνωστή ως «Ατσάλινος Θόλος».

Το ρεπορτάζ περιλάμβανε δηλώσεις στρατιωτικών αξιωματικών τόσο από το πεδίο, όσο και από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Προσομοίωσης Αεροπορικής Άμυνας της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των συστημάτων Korkut, Sungur, Hisar-A και Hisar-O, η προσομοίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος μέσης εμβέλειας Hisar-O αποκάλυψε ολόκληρη τη διαδικασία εγκλωβισμού και αναχαίτισης ενός «εχθρικού» στόχου.

Στο τέλος του σχετικού βίντεο, ο εικονικός στόχος που καταρρίπτεται εμφανίζεται καθαρά να είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Mirage 2000-5 με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διπλή γλώσσα Ερντογάν και οι «συμμαχικές» αντιφάσεις

Η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού προκαλεί εύλογο προβληματισμό, καθώς πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προέβαινε σε δημόσιες καθησυχαστικές δηλώσεις.

Ο Τούρκος ηγέτης υποστήριζε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί εχθρό της Ελλάδας, αλλά «γείτονα και σύμμαχο εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζοντας παράλληλα την προσήλωση της χώρας του στη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο, η επιλογή των τουρκικών επιτελείων και των αμυντικών μέσων να χρησιμοποιούν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη ως το βασικό «σενάριο εχθρού» στις επίσημες προσομοιώσεις τους, δείχνει ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προωθεί την εξοπλιστική της ατζέντα, καλλιεργώντας κλίμα αντιπαλότητας.

Τι είναι το αντιαεροπορικό σύστημα Hisar-O

Το πυραυλικό σύστημα Hisar-O αποτελεί εγχώριας ανάπτυξης αντιαεροπορικό σύστημα μέσης εμβέλειας, το οποίο σχεδιάστηκε από τις τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες ASELSAN και ROKETSAN.

Τα κύρια τεχνικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Δυνατότητα εμπλοκής: Εγκλωβισμός και αναχαίτιση στόχων (αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων) σε μεσαία ύψη και αποστάσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 25-40 χιλιόμετρα.

Εγκλωβισμός και αναχαίτιση στόχων (αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων) σε μεσαία ύψη και αποστάσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 25-40 χιλιόμετρα. Ενσωμάτωση:Αποτελεί τον βασικό κορμό της μεσαίας ζώνης του «Ατσάλινου Θόλου», συμπληρώνοντας τα συστήματα μικρού βεληνεκούς Sungur/Hisar-A και τα συστήματα μεγάλου βεληνεκούς Siper.