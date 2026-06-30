Δεκατρείς οικολόγοι, οι οποίοι τέθηκαν προληπτικά υπό κράτηση από τις τουρκικές αρχές με την επίκληση υποψιών για «τρομοκρατία» ενόψει της συνόδου του NATO, διατρέχουν κίνδυνο να παραμείνουν στη φυλακή ως το πέρας της, κατήγγειλε χθες ο συνήγορός τους.

«Δεκατρείς εθελοντές μας, 65 έως 73 ετών, τελούν αυτή τη στιγμή υπό κράτηση εξαιτίας σοβαρής δικαστικής πλάνης (…) Υποβλήκαν προσφυγές εκ μέρους τους, αλλά κατά πληροφορίες μας, η αποφυλάκισή τους δεν θα γίνει παρά μετά τη σύνοδο του NATO, ενώ είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονται ιατρική φροντίδα», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους οικολόγους, ο Σουλεϊμάν Τσετίν.

Συνολικά 225 άνθρωποι προσήχθησαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων την 23η Ιουνίου· από αυτούς, 178 τέθηκαν υπό προληπτική κράτηση, καθώς τους βαραίνουν κατηγορίες για «τρομοκρατία», μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο του NATO, την 7η και την 8η Ιουλίου στην Άγκυρα· ανάμεσά τους είναι οι εθελοντές του τουρκικού ιδρύματος προστασίας του περιβάλλοντος Tema.

Η εισαγγελία εκτιμά ότι οι ύποπτοι «θα μπορούσαν να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες».

Αλλά στο τουρκικό δίκαιο «κράτηση για προληπτικούς λόγους δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να συλλαμβάνεις κάποιον λόγω μιας απλής πιθανότητας», αντέτεινε ο συνήγορος Τσετίν.

Η εισαγγελία κατηγορεί τους εθελοντές, που επέστρεφαν από καταφύγιο πτηνών την 3η Ιουνίου, ότι διασταυρώθηκαν με διαδήλωση και τη χαιρέτισαν, σύμφωνα με την τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση MLSA.

«Ανάμεσα στους κρατούμενους είναι καθηγητής ειδικευμένος στη βιοποικιλότητα και ειδικοί σε ζητήματα διάβρωσης του εδάφους. Πρόκειται για ανθρώπους ερωτευμένους με τη γη τους, με τη χώρα τους. Είναι εντελώς εξωφρενικό» να υποστηρίζεται «πως συνδέονται με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση», επέμεινε ο συνήγορος Τσετίν.

Το Ίδρυμα Tema είναι ανάμεσα στις σημαντικότερες οργανώσεις υπεράσπισης του περιβάλλοντος στην Τουρκία.

Ο αρχισυντάκτης περιοδικού της κοινότητας ΛΟΑΤ+, συνδικαλίστρια και πανεπιστημιακή συγκαταλέγονται επίσης στους ανθρώπους που τέθηκαν υπό κράτηση στο ίδιο κύμα συλλήψεων.

«Η κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων για να διεξάγονται μαζικές συλλήψεις και να φιμώνεται κόσμος ενόψει της συνόδου του NATO αντίκειται προς θεμελιώδεις αξίες της συμμαχίας», σχολίαζε την περασμένη Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).