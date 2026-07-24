Στη φυλακή κατέληξε η Τουρκάλα influencer Φάτμα Σοϊντάς, η οποία είχε γίνει ευρέως γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλοντας τον εαυτό της με μουσουλμανική μαντήλα. Η σύλληψη και εν συνεχεία προφυλάκισή της δρομολογήθηκε έπειτα από ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας, με αφορμή περιεχόμενο που ανέβαζε σε TikTok και Instagram. Συγκεκριμένα, η νεαρή γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες περί «δημοσίευσης άσεμνου υλικού» και «δημόσιας προσβολής θρησκευτικών αξιών».

Η δημιουργός περιεχομένου, που χρησιμοποιεί το διαδικτυακό ψευδώνυμο «fffatmaase_», εντοπίστηκε από τις τουρκικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη. Αφού εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση, οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης η οποία αποφάσισε να την κρίνει προφυλακιστέα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fatma Soydaş (@ffatmaass_)

Στο πλαίσιο της έρευνας, το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας παρενέβη άμεσα, διατάζοντας τον αποκλεισμό της πρόσβασης στους επίμαχους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι αναρτήσεις της Σοϊντάς ενδέχεται να συνιστούν ευθέως αδίκημα που εμπίπτει στο άρθρο 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, όπου τονίζεται πως η έρευνα συνεχίζεται «ενδελεχώς»: «Λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενο που κοινοποίησε η χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φατμά Σοϊντάς με το όνομα χρήστη “fffatmaase_” στους λογαριασμούς της στο TikTok και το Instagram συνιστά το έγκλημα της “Δημόσιας Προσβολής των Θρησκευτικών Αξιών που Υιοθετούνται από ένα τμήμα του κοινού”, όπως ορίζεται στο Άρθρο 216/3 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, η Γενική Εισαγγελία μας έχει ξεκινήσει έρευνα».

Το επίμαχο υλικό και η αντίδραση του Προεδρικού Μεγάρου

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν κατονομάσει επισήμως το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό που αποτέλεσε την αφορμή για τη διενέργεια έρευνας. Ωστόσο, τα «πειστήρια» του εγκλήματος φαίνεται πως είναι φωτογραφίες στις οποίες η influencer απεικονίζεται να φιλάει έναν άλλο «influencer», καθώς και ένα καρέ που αφήνει ακάλυπτα τα πόδια της.

Από την πλευρά της, η Σοϊντάς είχε επιχειρήσει να δικαιολογηθεί πριν τη σύλληψή της, υποστηρίζοντας ότι οι φωτογραφίες που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων ήταν «σκηνοθετημένες» και δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σε πρόσφατη δημοσίευσή της, η Φάτμα αναφερόταν στο περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί σχετικά με την ίδια και αποτελεί προϊόν AI:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fatma Soydaş (@ffatmaass_)

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης για σύλληψη και «φίμωση» των λογαριασμών βρήκαν θερμό υποστηρικτή στο πρόσωπο του Οκτάι Σαράλ, συμβούλου της τουρκικής προεδρίας. Επικροτώντας τη στάση των Αρχών, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση σε όσους θεωρεί ότι προσβάλλουν το θρησκευτικό συναίσθημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης, με την προφυλακισμένη influencer να αναμένει τις επόμενες νομικές εξελίξεις.