Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία, καθώς συνεχίζονται οι δικαστικές διώξεις σε βάρος στελεχών της αντιπολίτευσης, εν μέσω καταγγελιών για πολιτικά κίνητρα.

Ο υπεύθυνος για την Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προσωρινής κράτησής του, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον Ουμίτ Ερκόλ, Πρόεδρο της Επαρχιακής Οργάνωσης Άγκυρας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος είχε προσαχθεί μαζί με άλλα οκτώ άτομα στο πλαίσιο έρευνας της εισαγγελίας της Σμύρνης. Η υπόθεση αφορά φερόμενες παρατυπίες σε σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σμύρνης και της συνεταιριστικής κατασκευαστικής εταιρείας Izbeton.

Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Σμύρνης, η έρευνα περιλαμβάνει κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων, σοβαρή απάτη, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και παράλειψη υποχρεώσεων εποπτείας.

Τη σύλληψη κατήγγειλε ο Δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, επίσης στέλεχος του CHP, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος κράτησης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο Ερκόλ είναι «γνωστή φυσιογνωμία, με σαφή διεύθυνση και δημόσιο ρόλο», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή αλλοίωσης στοιχείων. «Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεσης προς την αντιπολίτευση, μετά και τη σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο του 2025. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος δικάζεται για διαφθορά μαζί με εκατοντάδες συγκατηγορουμένους, έχει αναδειχθεί σε βασικό πολιτικό αντίπαλο του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Παράλληλα, τέσσερις Δήμαρχοι του CHP, μεταξύ των οποίων και της Προύσας, έχουν συλληφθεί μετά την έναρξη της δίκης, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα.