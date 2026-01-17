Ένα ακόμη περιστατικό ωμής βίας μεταξύ ανηλίκων έχει σοκάρει την τουρκική κοινωνία.Ένα μόλις 17 χρονών παιδί μαχαιρώθηκε από έναν 15χρονο, έξω από καφετέρια της Κωνσταντινούπολης.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, λίγα δευτερόλεπτα αφότου ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος μαθητής Άτλας Καγκλαγιάν δέχθηκε μαχαιριά, με αποτέλεσμα να παραπατήσει και στη συνέχεια να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

In Istanbul a 17 year old boy Atlas Çağlayan’ was killed by 15 year old boy following a dispute over” You looked me at sideways.”💥🇹🇷 pic.twitter.com/pNjQF6LShP — International Observer (@Intlobserver0) January 16, 2026

Σύμφωνα με την μάλλον κυνική μαρτυρία του 15χρονου, όλα ξεκίνησαν από μια ματιά. Συγκεκριμένα ο 17χρονος ρώτησε :«Τι με κοιτάς;» και κατευθύνθηκε προς το μέρος του.

İstanbul’da 2. Minguzzi olayı: 15 yaşındaki çocuk bıçakladı, 17 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti https://t.co/Fum2IRIDJ5 pic.twitter.com/VhhKeWyGmg — CNN TÜRK (@cnnturk) January 17, 2026



Όπως περιέγραψε ο δεκαπεντάχρονος στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου, λίγη ώρα μετά το έγκλημα: «Όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι».

Μετά το μαχαίρωμα, φίλοι του ανήλικου δράστη, του είπαν να τους παραδώσει το φονικό όργανο, το οποίο πέταξε στο έδαφος, όπου το βρήκαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί.Σύμφωνα με τον δράστη, το 17χρονο θύμα του ήταν άγνωστο.

İstanbul Güngören’de 15 yaşındaki bir çocuk, “yan bakma” kavgasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı b*ç*klayarak *ld*rdü. Olay yerine gelen Atlas Çağlayan’ın ailesi sinir krizi geçirdi. pic.twitter.com/Gw6XnpRQLa — Türkiye Times (@turkiyetimescom) January 16, 2026

Ο Τσαγκλαγιάν μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλλαν, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες» είπε η μητέρα του 17χρονου η οποία περιέγραψε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έμαθε το τραγικό νέο από τον δίδυμο αδελφό του Άτλας που την πήρε τηλέφωνο και της είπε «μαμά, ο αδελφός μου… Τον μαχαίρωσαν και πεθαίνει, τρέξε». «Το παιδί μου άντεξε μόλις μισή ώρα» πρόσθεσε η τραγική μητέρα.