Σε ένα ευρείας κλίμακας μπαράζ εφόδων, ερευνών και συλλήψεων σε σπίτια ακτιβιστών, νυχτερινά κέντρα και γραφεία οργανώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές σε 15 επαρχίες της χώρας, ανάμεσα στις οποίες η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα.

Η γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση, που φέρει την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», εντάσσεται στο πλαίσιο της «Δεκαετίας της Οικογένειας» που έχει κηρύξει ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων και δεκάδων φορέων, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αντιπολίτευσης.

Επιχείρηση «Η oικογένειά μου είναι ασφαλής» σε 15 επαρχίες

Την ευρεία αστυνομική επιχείρηση επιβεβαίωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, περιγράφοντας το εύρος των δικαστικών και αστυνομικών ενεργειών:

«Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων “Η οικογένειά μου είναι ασφαλής” που διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας μας και της χωροφυλακής μας, ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 επαρχίες», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Ο κ. Γκιουρλέκ υπογράμμισε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της «Δεκαετίας της Οικογένειας», μιας πρωτοβουλίας που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με επίσημο στόχο την «προστασία των παιδιών, του θεσμού της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης».

Στην Κωνσταντινούπολη, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εφόδους σε γκέι μπαρ, νυχτερινά κέντρα που αποτελούν σημείο αναφοράς για την κοινότητα, καθώς και σε ανδρικό χαμάμ, όπως αποτυπώθηκε σε πλάνα που μεταδόθηκαν από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Στο στόχαστρο η οργάνωση Kaos GL και μπλόκο στα Social Media

Ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα δέχθηκαν οι οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η γνωστή ένωση Kaos GL ανακοίνωσε ότι περισσότερα από δέκα μέλη της συνελήφθησαν μετά από εφόδους στα σπίτια τους.

Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Kaos GL, με τις Αρχές να απαγγέλλουν κατηγορίες που αφορούν κυρίως την «προσβολή της δημοσίας αιδούς».

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είχε προηγηθεί το ψηφιακό μπλόκο στους λογαριασμούς της Kaos GL και περίπου δεκαπέντε ακόμη οργανώσεων και ακτιβιστών στην πλατφόρμα X, κατόπιν επίσημου αιτήματος των τουρκικών Αρχών.

Το πολιτικό υπόβαθρο και οι αντιδράσεις

Αν και η ομοφυλοφιλία δεν διώκεται ποινικά στην Τουρκία, η ρητορική μίσους και η ομοφοβία παραμένουν ευρέως διαδεδομένες στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας. Ο Πρόεδρος Ερντογάν στοχοποιεί τακτικά τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αποκαλώντας τα δημοσίως «διεστραμμένα» και επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για τη δημογραφική υποχώρηση και τη μείωση των γεννήσεων στη χώρα.

Οι διώξεις προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της αντιπολίτευσης. Η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του αριστερού φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Οζγκιούλ Σακί, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω X, τονίζοντας:

«Η ύπαρξη δεν μπορεί να απαγορευθεί, ούτε να εμποδισθεί. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ανθρώπινα δικαιώματα!».

Η διεθνής κοινότητα και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρακολουθούν με ανησυχία την κλιμάκωση των αυταρχικών μέτρων, κάνοντας λόγο για συστηματική καταστολή των ατομικών ελευθεριών στην Τουρκία.