Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία «αν υπάρξει ανάγκη», σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείο Άμυνας.

«Το θέμα της συμβολής σε μία αποστολή θα αξιολογηθεί με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές αν κριθεί αναγκαίο για την αποκατάσταση της τοπικής σταθερότητας και της ειρήνης», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

«Έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις, δεν είναι δυνατή η προστασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς την χώρα μας… Ως μέλος του ΝΑΤΟ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια κι την Συνεργασία στην Ευρώπη, η Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος της ευρωπαϊκής ασφάλειας με την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία, τον σημαντικό της ρόλο στην διευθέτηση τοπικών κρίσεων και τον ισχυρό της στρατό».

NEW: Turkey would want to be part of any new European security architecture if Nato unravels, Turkish FM Fidan says

• Trump’s actions are a wake-up call for us to unite/design our own centre of gravity

• The genie is out of the bottle and there is no way to put it back

— FT

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 6, 2025

