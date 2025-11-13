Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Τραγωδία χθες (12/11), το βράδυ, στην περιοχή Εσκίλ της Τουρκίας, όταν πατέρας, που οδηγούσε τρακτέρ, έκανε όπισθεν στον κήπο της μονοκατοικίας που έμενε με την οικογένειά του και σκότωσε το δίχρονο κοριτσάκι του.

Η μικρή κυριολεκτικά συνθλίφτηκε κάτω από τις ρόδες του τρακτέρ, ενώ ο πατέρας πανικόβλητος, μετέφερε την σοβαρά τραυματισμένη κόρη του, Χαϊρουνίσα Ουνλού, στο Κρατικό Νοσοκομείο Εσκίλ.

Αφού αρχικά περιέθαλψαν τη δίχρρονη Ουνλού, την μετέφεραν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ακσαράι για περαιτέρω περίθαλψη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μικρή ξεψύχησε σήμερα (13/11) το μεσημέρι.

Πηγή: hurriyet.com.tr