Ο Γάλλος δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα στην Τουρκία ενώ κάλυπτε μια φιλοκουρδική διαδήλωση, αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Το ανακοίνωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια ενός σύντομου τηλεφωνήματος από το ταξί που τον μετέφερε στο σπίτι του, αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνήσει στη σύζυγό του.

Η δικηγόρος του και ο εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία Ερόλ Οντερόγλου, στον οποίο είπε ότι “είναι καλά”, επιβεβαίωσαν την είδηση, λέγοντας ότι δεν γνώριζαν περισσότερα για τις λεπτομέρειες ή τους λόγους που οδήγησαν στην απελευθέρωσή του.

Ο 35χρονος δημοσιογράφος, ο οποίος ζει και εργάζεται νόμιμα στη χώρα εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, είχε μεταφερθεί το πρωί στο κέντρο κράτησης Αρναβουτκιόι, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και οι δικηγόροι του φοβόντουσαν ότι θα απελαθεί.

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στο κοινοβούλιο, που κατήγγελλε την επίθεση του συριακού στρατού εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, κατηγορήθηκε ότι φώναζε συνθήματα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά, επαναλαμβάνοντας ότι βρισκόταν εκεί με την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος.

Η Γαλλία είχε δηλώσει ότι “παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση”, όπως και ο ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο οποίος είχε εκφράσει την “ανησυχία” του σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Μπουκαντουρά, κάτοχος τουρκικής δημοσιογραφικής ταυτότητας και άριστος γνώστης της χώρας και της τουρκικής γλώσσας, αρθρογραφεί τακτικά στην εβδομαδιαία εφημερίδα Courrier International, στις ημερήσιες Libération και Ouest-France, όπως και στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Mediapart, τα οποία ζήτησαν την “άμεση απελευθέρωσή” του σε κοινή ανακοίνωση.

Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις της νέας συριακής ηγεσίας κατά των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία.

Για τον Ερόλ Οντερόγλου, “η απελευθέρωση του δημοσιογράφου που απειλείτο με απέλαση αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για εμάς, καθώς επιβεβαιώνει την αναγνώριση της αδικίας που υπέστη”.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΔΧΣ, η σύλληψη και η απειλή απέλασης σε βάρος του Μπουκαντουρά “είχε στόχο να εκφοβίσει” τους δημοσιογράφους και να τους αποτρέψει από την κάλυψη φιλοκουρδικών διαδηλώσεων.

Τον Μάρτιο του 2025, φωτογράφος του AFP, ο Γιασίν Ακγκιούλ, συνελήφθη επίσης για συμμετοχή σε διαδήλωση που είχε απαγορευτεί, την οποία κάλυπτε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες, δικάστηκε και τελικά αθωώθηκε τον Νοέμβριο, μαζί με τρεις συναδέλφους του.

Οι ΔΧΣ κατατάσσουν την Τουρκία στην 159η θέση από τις 180 στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, μεταξύ του Πακιστάν και της Βενεζουέλας.

Δύο Γάλλοι δημοσιογράφοι είχαν ήδη συλληφθεί στην Τουρκία το 2017: ο Λου Μπυρό, που κρατείτο για περισσότερες από 50 ημέρες και κατηγορήθηκε για ανήκε σε “τρομοκρατική οργάνωση”, και ο Ματιάς Ντεπαρντόν, που τέθηκε υπό κράτηση για έναν μήνα για “τρομοκρατική προπαγάνδα”. Και οι δύο απελάθηκαν στη Γαλλία.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: Libération/Facebook