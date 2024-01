Πυροβολισμοί έπεσαν σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το συμβάν υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι και άλλοι δύο τραυματίες.

2 gunmen attacked a #Church in #Istanbul , #Turkey killing 1 inside the Church and injuring 2 others. The attackers withdrew after the initial attack and the search for them is still underway. pic.twitter.com/9WDyghBDGT



Oι πρώτες πληροφορίες του T24 αναφέρουν ότι δύο άτομα μπήκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, που βρίσκεται βορειοανατολικά στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, έχοντας καλυμμένα το πρόσωπά τους με full face μάσκες και άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκόμενων πιστών. Η ακριβής τοποθεσία της εκκλησίας απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το Νιχώρι.

Reporting #Turkey:

Video from Social Media:

An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media wrote.

After update: 2 people were killed in an attack on a Catholic church in Istanbul, Turkey’s Interior Minister said. pic.twitter.com/ap0gNuMzeA

— godfather (@Truthgodfather) January 28, 2024