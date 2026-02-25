Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη τα ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #F-16 #Μπαλίκεσιρ #συντριβή #Τουρκία