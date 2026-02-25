Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη τα ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

F-16 savaş uçağının İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi’ne bağlı Naifli köyüne düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. https://t.co/NrkROL0aAL pic.twitter.com/THAlfsajmt — Sinan AKYÜZ (@SinanAkyuz73) February 25, 2026

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğradı. 1 pilotumuz şehit oldu. 🇹🇷 – Balıkesir Valiliği https://t.co/W6FzQZmdi9 — Daktilock (@daktilock) February 25, 2026

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.