Η Τουρκία ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία ζύγισης ανθρώπων σε δημόσιους χώρους, με στόχο την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε επικρίσεις και ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα υγείας στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2023 ένα τρίτο των ενηλίκων στην Τουρκία ήταν παχύσαρκοι, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με αυξητική τάση από το 1990, όταν μόνο περίπου το ένα πέμπτο των ενηλίκων θεωρούνταν παχύσαρκοι, σύμφωνα με το πρακτορείο EFE .

Πριν από δέκα ημέρες, ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμισόγλου, ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος που ξεκίνησε σε όλες τις επαρχίες της χώρας, επαγγελματίες υγείας θα αρχίσουν να μετρούν το ύψος, το βάρος και τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) των πολιτών σε αγορές, υπαίθριους χώρους και δημόσιες εκδηλώσεις. «Με βάση αυτές τις μετρήσεις, οι πολίτες μπορούν να λάβουν άμεσα ένα ενημερωτικό δελτίο που να δείχνει αν εμπίπτουν στην κατηγορία των παχύσαρκων.

Overweight people publicly weighed and ordered to slim down in Turkey. pic.twitter.com/3k4bm1uHE9

— Daily Mail (@DailyMail) May 22, 2025