Η Τουρκία βρίσκεται για ακόμα μια φορά αντιμέτωπη με σοβαρές δασικές πυρκαγιές, με τις περιοχές της Αττάλειας και της Μούγλας να πλήττονται έντονα. Στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, ενώ στην περιοχή Köyceğiz της Μούγλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σφοδρές μάχες για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Τα συνεργεία κατάσβεσης εργάζονται αδιάκοπα, με τις εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν από το πρωί σήμερα (20/9), δεύτερη ημέρα των πυρκαγιών.

 

 

Στην περιοχή του Μπέλεκ, οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να αποφασίζουν την άμεση εκκένωση των τουριστών από τα ξενοδοχεία. Πυκνός καπνός καλύπτει την περιοχή, με τουρίστες και κάτοικοι να απομακρύνονται από τις επικίνδυνες ζώνες. Εν τω μεταξύ, σε περιοχές όπως οι Akköprü, Sazak και Pınar, 218 σπίτια εκκενώθηκαν προληπτικά και 582 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές.

 

Η Αττάλεια, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για τους τουρίστες, βλέπει τη μεγάλη φωτιά να απειλεί κατοικίες και θέρετρα, με την κατάσταση να εξελίσσεται δραματικά και να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των τουριστών και των κατοίκων.

 

 

 

 

 

 

