Η Τουρκία βρίσκεται για ακόμα μια φορά αντιμέτωπη με σοβαρές δασικές πυρκαγιές, με τις περιοχές της Αττάλειας και της Μούγλας να πλήττονται έντονα. Στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, ενώ στην περιοχή Köyceğiz της Μούγλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σφοδρές μάχες για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Τα συνεργεία κατάσβεσης εργάζονται αδιάκοπα, με τις εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν από το πρωί σήμερα (20/9), δεύτερη ημέρα των πυρκαγιών.

19.09.2025#Turkey

A forest fire broke out in the Alanya district of Antalya. It started in the Ali Efendi district and spread to the Ispatli district, damaging several homes and greenhouses. One area was evacuated. There are casualties. pic.twitter.com/0VwMhxTPMJ — Climate Review (@ClimateRe50366) September 20, 2025

Στην περιοχή του Μπέλεκ, οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να αποφασίζουν την άμεση εκκένωση των τουριστών από τα ξενοδοχεία. Πυκνός καπνός καλύπτει την περιοχή, με τουρίστες και κάτοικοι να απομακρύνονται από τις επικίνδυνες ζώνες. Εν τω μεταξύ, σε περιοχές όπως οι Akköprü, Sazak και Pınar, 218 σπίτια εκκενώθηκαν προληπτικά και 582 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές.

🇹🇷ANTALYA: ”NIGHT OF FIRE” Since last night, Muğla and Antalya have been battling back-to-back wildfires that spread rapidly under fierce winds. Officials warn that shifting winds are making the fight unpredictable. The nationwide firefighting mobilization continues at full… pic.twitter.com/Hp6Su5r9ND — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) September 20, 2025

Η Αττάλεια, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για τους τουρίστες, βλέπει τη μεγάλη φωτιά να απειλεί κατοικίες και θέρετρα, με την κατάσταση να εξελίσσεται δραματικά και να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των τουριστών και των κατοίκων.

Shocking scenes of the forest fire in Antalya, Turkey. 📷 Halk tv pic.twitter.com/YYuEHDQwf5 — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) September 20, 2025

🔥 Really bad situation in Antalya, Turkey. Fires tearing through Kundu and Belek, spreading fast with the wind.pic.twitter.com/g3K8GDKOJk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 19, 2025