Η Γενική Εισαγγελία της Σμύρνης ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σε βάρος του Τούρκου πολυεκατομμυριούχου Ραχμί Κοτς με την κατηγορία της «δημόσιας προσβολής ενός τμήματος του πληθυσμού». Η έρευνα αφορά δηλώσεις που έκανε ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια τελετής εγκαινίων νοσοκομείου στη Σμύρνη στις 5 Ιουνίου, οπότε ο Κοτς αφηγείται γελώντας έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ Κούρδισσας γυναίκας και γιατρού κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Το περιστατικό προκάλεσε επικρίσεις από πολιτικά κόμματα, γυναικείες οργανώσεις και επαγγελματικούς φορείς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε «με βάση δηλώσεις που θεωρούνται ότι στοχοποιούν γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα». Πρόσθεσε ακόμη ότι «η χρήση τέτοιων σχολίων με το πρόσχημα ενός αστείου ή χιούμορ δεν μειώνει την αγένεια που επιδεικνύεται απέναντι στις γυναίκες μας και σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της κοινωνίας μας».

Συγγνώμη από τον επιχειρηματία μετά τις αντιδράσεις

Μετά τις έντονες επικρίσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, η Koç Holding δημοσιοποίησε μήνυμα συγγνώμης εκ μέρους του Ραχμί Κοτς.

Στο μήνυμά του ο επιχειρηματίας ανέφερε: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τα λόγια μου, τα οποία δεν είχαν πρόθεση να στοχοποιήσουν κανέναν. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου λύπη».

Αντιδράσεις από DEM, γυναικείες οργανώσεις και Δικηγορικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης

Οι δηλώσεις του Ραχμί Κοτς προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από κουρδικούς και γυναικείους φορείς, οι οποίοι τις χαρακτήρισαν ρατσιστικές και σεξιστικές.

Ο συμπρόεδρος του κόμματος DEM, Τουντζέρ Μπακιρχάν, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του επιχειρηματία ως «ρατσιστική ρητορική που υποτιμά τις Κούρδισσες». Παράλληλα τόνισε ότι «τα σώματα, οι ταυτότητες και η αξιοπρέπεια των γυναικών δεν αποτελούν αντικείμενο αστείων. Καμία κοινωνική θέση, κανένα προνόμιο δεν μπορεί να ταπεινώσει τις Κούρδισσες. Δεν αποδεχόμαστε αυτή την προσέγγιση και περιμένουμε μια απτή συγγνώμη».

Το Κίνημα Ελεύθερων Γυναικών (TJA), σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι στις αποικιακές, ανδροκρατούμενες νοοτροπίες και τους λόγους που προσπαθούν να μας στοχοποιήσουν τόσο με ρατσιστικές όσο και με σεξιστικές προκαταλήψεις». Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το TJA υποστήριξε επίσης ότι: «Αυτές οι συζητήσεις, που παράγονται με το πρόσχημα των αστείων, αντανακλούν την κυρίαρχη νοοτροπία που στοχεύει στον αγώνα για την ελευθερία που διεξάγουν οι Κούρδισσες γυναίκες και στον ηγετικό τους ρόλο στην κοινωνική αντίσταση».

Το Κέντρο Δικαιωμάτων των Γυναικών του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι «τα μισογύνικα και ρατσιστικά σχόλια του Ραχμί Κοτς, τα οποία ο ίδιος περιέγραψε ως “αστείο” σε εγκαίνια νοσοκομείου, είναι απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην «ομαλοποίηση των διακρίσεων».

Ένοπλες επιθέσεις σε Κωνσταντινούπολη, Αττάλεια και Ντιγιαρμπακίρ

Οι δηλώσεις Κοτς προκάλεσαν ένοπλες επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων, που συνδέονται με τον όμιλο Κοτς, και μίας τράπεζας.

Στις 7 Ιουνίου άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον των κεντρικών εγκαταστάσεων της Otokoç στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο κέντρο πωλήσεων της Otokoç στην Αττάλεια δέχθηκε επίσης επίθεση.

Την ίδια νύχτα, ένοπλοι επιτέθηκαν και σε υποκατάστημα της Yapı Kredi Bank στην περιοχή Σουρ του Ντιγιαρμπακίρ.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση ή ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Πολιτικές αντιδράσεις

Οι πολιτικές αντιδράσεις συνεχίζονται, τόσο για τις δηλώσεις του Ραχμί Κοτς όσο και για τις επιθέσεις που ακολούθησαν.

Το κόμμα DEM καταδίκασε τις επιθέσεις, ενώ από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υπερασπίστηκε τον επιχειρηματία, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την απόφαση για έναρξη δικαστικής έρευνας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπαχτσελί ανέφερε πως «δεν θεωρούμε σωστό ένας πολύτιμος επιχειρηματίας, ο οποίος στα 95 χρόνια ζωής του, με την οικογενειακή του ανατροφή και συμπεριφορά, έχει την επιθυμία να υπηρετήσει την Τουρκία, να στοχοποιείται με απαράδεκτη γλώσσα». Παράλληλα υποστήριξε ότι ήταν λάθος να κινηθεί έρευνα εναντίον του Κοτς εξαιτίας ενός αστείου που ειπώθηκε σε ανεπίσημη συζήτηση.

Ποιος είναι ο Ραχμί Κοτς;

Ο Ραχμί Κοτς, Επίτιμος Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Κοτς (Koç Holding), γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1930 στην Άγκυρα.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (ΗΠΑ) και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1958 στην Άγκυρα, στην Otokoç, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας.

Το 1960, ο Ραχμί Κοτς μεταπήδησε στην Koç Ticaret, η οποία εκπροσωπούσε τον Όμιλο Κοτς στην Άγκυρα, και με τη μεταφορά της έδρας της Koç Holding από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη το 1964, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Συντονιστή της Koç Holding A.Ş.

Διετέλεσε διαδοχικά Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου το 1970, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 1975 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 1980.

Ο Ραχμί Κοτς παρέδωσε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στον μεγαλύτερο γιο του, Μουσταφά Κοτς, και από τότε συνέχισε να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου.

Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη του Forbes, ο Ραχμί Κοτς βρίσκεται στην 14η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων στην Τουρκία, με εκτιμώμενη περιουσία γύρω στα 2,6 δισεκ. δολάρια.