Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ντιλόβασι (Dilovası), στην επαρχία Κοτσελί (Kocaeli) της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διώροφο κτίριο που λειτουργούσε ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

https://x.com/eczburhan/status/1987073363378872382?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987073363378872382%7Ctwgr%5E12fbb824142b496b5f3751df0a38b30b124e7b46%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1723625%2Ftourkia-exi-nekroi-se-purkagia-se-apothiki-aromaton%2F

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 τοπική ώρα, με τα πρώτα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως προηγούνταν εκρήξεις εντός του κτιρίου.

Το κτίριο που επλήγη έφερε χαρακτηριστικά δύο ορόφους, ο ένας ως αποθήκη υλικών αρωματοποιίας και ο άλλος ως εργαστήριο παραγωγής.

Τα πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειχναν ότι και οι δύο όροφοι είχαν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις φλόγες και τον καπνό, σε σημείο να έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Acı bir okay, Allah ailelerine sabır versin. 🤲🏻 pic.twitter.com/7IHcCfCf9M — sevda turkusev (@sevdaturkusev) November 8, 2025

Οι αρμόδιες αρχές του Κοτσελί έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Αν και δεν έχει ακόμη δοθεί επίσημη τελική αιτία, οι πρώτες αναφορές μιλούν για πιθανή ανάφλεξη εύφλεκτων υλών από την παραγωγική διαδικασία ή ατύχημα χρήση, πιθανόν σε συνδυασμό με τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν.

Τα σωστικά συνεργεία και η πυροσβεστική έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ χρειάστηκε χρόνος για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής λόγω της επικινδυνότητας των υλικών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, İlhami Aktaş, επιβεβαίωσε τους θανάτους και τον τραυματισμό ενός τουλάχιστον ατόμου, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη μονάδα ήταν πολύ επικίνδυνη λόγω των αποθηκευμένων υλικών.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα της ασφάλειας στην βιομηχανία αρωμάτων, ειδικά όταν εμπλέκονται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων εκχυλισμάτων και διαλυτών. Όπως σημειώνουν αναλυτές, τέτοιες μονάδες απαιτούν αυστηρά μέτρα πρόληψης, κατάλληλο εξαερισμό και σύστημα έγκαιρου συναγερμού, κάτι που ενδέχεται να τεθεί στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Στην τοπική κοινωνία του Ντιλόβασι επικρατεί σοκ. Οι κάτοικοι που έχτισαν τα σπίτια τους κοντά σε βιομηχανικά συγκροτήματα, τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς. Οι αρχές της επαρχίας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε ανάλογες εγκαταστάσεις για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας.