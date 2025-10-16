Eπιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Φύλακα άγγελο είχε μια γυναίκα στην Καισάρεια της Τουρκίας. Όπως έχει καταγράψει βίντεο από κάμερα ασφαλείας, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ένας φύλακας ασφαλείας την έσωσε την τελευταία στιγμή από το να την χτυπήσει ένα τραμ.

Το βίντεο δείχνει τη νεαρή γυναίκα που φοράει ακουστικά να πλησιάζει τις γραμμές, προφανώς αγνοώντας το τραμ που πλησίαζε.

Ο φύλακας παρενέβη γρήγορα, σώζοντάς την ακριβώς τη στιγμή που το τραμ χρησιμοποιεί τα φρένα έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: Reuters, La Repubblica