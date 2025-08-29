Πυροβολήθηκε στο κεφάλι, την ώρα που έτρωγε σε γνωστό εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη, στο προάστιο Τσεκμεκιόι.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλεμντάγκ Τουνσάι Μερίτς, προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους, αλλά και στην κοινή γνώμη.

Ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Ο Τουνσάι Μερίτς ήταν 49 ετών και ιδιαίτερα γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται αποτυπωμένος ο τρόμος στα πρόσωπα των θαμώνων, ενώ την ώρα που το θύμα έχει πέσει στο τραπέζι, εκείνοι τρέχουν τρομοκρατημένοι προς την έξοδο.

HASSAS | istanbul Çekmeköy’de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, yemek yediği sırada şapkalı bir kişi tarafından başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ZKIoJJ9vQt — Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) August 28, 2025

Ήταν μια γνωστή προσωπικότητα στο χώρο του αθλητισμού, με δράσεις και πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τους νέους, να ασχοληθούν με τα σπορ.