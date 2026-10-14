Η αστυνομία πήρε τον έλεγχο της έδρας του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του Halk TV, και διέκοψε τις ζωντανές μεταδόσεις του.

«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίσθηκε ένας διοικητής (σ.σ.: για να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού). Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανακοίνωσε ο σταθμός μέσω της πλατφόρμας X. «Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εισέλθει στο κτήριο. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον σταθμό Halk TV όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο εσωτερικό του», έγραψαν ακόμη.

Βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωντανή μετάδοση του Halk Tv διεκόπη στις 06:30 π.μ. και στη συνέχεια μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένο υλικό.

«Μόνο δικτάτορες κάνουν τέτοια πράγματα»

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, καταδίκασε το περιστατικό και υποστήριξε πως πρόκειται για μια προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση.

«Έφοδος σε τηλεοπτικό σταθμό τα ξημερώματα και διορισμός διοικητή για τη διαχείρισή του – μόνο δικτατορίες κάνουν τέτοια πράγματα», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση του Οζγκιούρ Οζέλ στο Χ:

Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken…

Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar. Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR! Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek.

Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK! — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 14, 2026

«Αυτοί που διορίζουν επιτρόπους στους δήμους, ποδοπατώντας τη λαϊκή βούληση, διόρισαν τώρα έναν και στο Halk TV, έναν τηλεοπτικό σταθμό που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Επειδή ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟΙ!», πρόσθεσε.