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Η αστυνομία πήρε τον έλεγχο της έδρας του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του Halk TV, και διέκοψε τις ζωντανές μεταδόσεις του.

«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίσθηκε ένας διοικητής (σ.σ.: για να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού). Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανακοίνωσε ο σταθμός μέσω της πλατφόρμας X. «Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εισέλθει στο κτήριο. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον σταθμό Halk TV όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο εσωτερικό του», έγραψαν ακόμη.

Βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό:

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωντανή μετάδοση του Halk Tv διεκόπη στις 06:30 π.μ. και στη συνέχεια μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένο υλικό.

«Μόνο δικτάτορες κάνουν τέτοια πράγματα»

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, καταδίκασε το περιστατικό και υποστήριξε πως πρόκειται για μια προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση.

«Έφοδος σε τηλεοπτικό σταθμό τα ξημερώματα και διορισμός διοικητή για τη διαχείρισή του – μόνο δικτατορίες κάνουν τέτοια πράγματα», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση του Οζγκιούρ Οζέλ στο Χ:

«Αυτοί που διορίζουν επιτρόπους στους δήμους, ποδοπατώντας τη λαϊκή βούληση, διόρισαν τώρα έναν και στο Halk TV, έναν τηλεοπτικό σταθμό που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Επειδή ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟΙ!», πρόσθεσε.

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