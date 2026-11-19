Τουρκικό δικαστήριο επικύρωσε την Πέμπτη την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, εμποδίζοντάς τον εκ των πραγμάτων να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το 8ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την έφεση που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι του Εκρέμ Ιμάμογλου κατά της ακύρωσης του πτυχίου του.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η απόφαση αυτή στερεί από τον Ιμάμογλου μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.