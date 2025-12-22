Η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε σήμερα το διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η στρατιωτική αποστολή στηρίζεται σε συμφωνίες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης και συνδέεται με τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από πλευράς του κυβερνώντος ΑΚΡ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και βουλευτής Άγκυρας Φουάτ Οκτάι τόνισε ότι «η Γαλάζια Πατρίδα βρίσκεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης», λέγοντας ότι η Τουρκία πάντα στέκεται στο πλευρό των Λίβυων. Υπογράμμισε επίσης τους «ιστορικούς δεσμούς» μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης από τον 16ο αιώνα.

Εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της κεμαλικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αντιπρόεδρος του κόμματος και πρώην διπλωμάτης Ναμίκ Ταν ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει «υπό όρους» την πρόταση, επισημαίνοντας πως η στήριξη αφορά «την ασφάλεια των στρατιωτών και τον στόχο της ειρήνης», αλλά «δεν συνεπάγεται συναίνεση σε μια περιπετειώδη εξωτερική πολιτική».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ερκάν Ακτσάι του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), που στηρίζει την κυβέρνηση, ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη «όχι για πόλεμο αλλά για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας». Συνέδεσε τη στρατιωτική παρουσία με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα τουρκικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αποτελεί απάντηση σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή».

Κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην έλλειψη διαφάνειας της πολιτικής στη Λιβύη, ωστόσο αρκετά εξ αυτών υπερψήφισαν με το επιχείρημα της στήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις. Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.