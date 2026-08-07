«Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα από την Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ», δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση.

«Η συμφωνία δεν αντιβαίνει στις υφιστάμενες διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους κόλπους του ΝΑΤΟ», δήλωσε η κυβερνητική υπηρεσία καταπολέμησης της παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι (σ.σ. η συμφωνία ) αποτελεί αντιθέτως, έναν συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια.

«Η ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών από την Τουρκία δεν αποτελεί μια εναλλακτική στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε ένα επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ», τόνισε.

Η Άγκυρα επανέλαβε επίσης ότι αυτή η τριμερής συμφωνία, που υπογράφηκε σήμερα στη Μέκκα, “δεν στοχεύει καμιά τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ” και αποσκοπεί μόνο στην “ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα”.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι προτίθενται να απαντήσουν σε “αβάσιμες κατηγορίες” και σε “χειραγωγικά περιεχόμενα”.

Η Τουρκία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό σε αριθμό ανδρών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), του οποίου καλύπτει την ανατολική πτέρυγα, και υποδέχτηκε στις αρχές Ιουλίου τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των χωρών μελών του, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμυντική συμφωνία των τριών συμμαχικών χωρών των ΗΠΑ υπογράφηκε μεσούσης μιας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Ριάντ θέλει με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τις συμμαχίες του στον τομέα της ασφάλειας, κυρίως αφότου αποτέλεσε στόχο αντιποίνων από το Ιράν για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αντιμετωπίζει μια επανέναρξη των εχθροπραξιών με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.