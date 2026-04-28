Αναστάτωση προκλήθηκε σε κυβερνητικό κτήριο στην Τουρκία, όταν ένας ηλικιωμένος μπήκε στον χώρο και επιτέθηκε σε δημόσιο υπάλληλο με έναν μπαλτά.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης να πλησιάζει το θύμα και να του επιτίθεται, με τρεις συναδέλφους του να αντιδρούν άμεσα. Mε ψυχραιμία τον κάνουν να καθίσει σε ένα σημείο, αφοπλίζοντάς τον, μέχρι τελικά να έρθει η αστυνομία.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και το αν ο ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη.

