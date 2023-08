Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα κοντά σε μια σιταποθήκη στο λιμάνι Ντεριντζέ στην επαρχία Κοτζάελι στη δυτική Τουρκία, μετέδωσαν το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχουν καταστεί μέχρι στιγμής σαφή τα αίτια της έκρηξης κοντά στα σιλό του Τουρκικού Οργανισμού Σιτηρών (TMO).

Η έκρηξη συνέβη στις 14:40 και η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέδωσε το TRT.

“Ακούσαμε μια έκρηξη και είδαμε την έκρηξη της σιταποθήκης TMO. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο”, δήλωσε ο δήμαρχος του Ντεριντζέ, Ζεκί Ακγούν.

Η ρεπόρτερ του CNN TÜRK, Hasret Kaya, η οποία μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες, είπε σε ζωντανή μετάδοση, «Έμαθα ότι ένα από τα σιλό αποθήκευσης σιταριού εξερράγη. Εκτιμάται ότι συνέβη ενώ ένα πλοίο αγόραζε σιτάρι σε εκείνο το σημείο».

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2

— War Monitor (@WarMonitors) August 7, 2023