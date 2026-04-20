Η νέα κλιμάκωση στη ρητορική μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ δεν αφορά (τουλάχιστον προς το παρόν) πραγματικές στρατιωτικές κινήσεις σε κάποιο πεδίο.

Αφορά κάτι πιο ασαφές, αλλά συχνά πιο επιδραστικό: τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές περιγράφουν τη Μέση Ανατολή τον ρόλο τους και τη θέση τους μέσα σε αυτήν.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επανέφερε δημόσια μια κατηγορία που έχει αρχίσει να επαναλαμβάνεται με συχνότητα στον τουρκικό πολιτικό λόγο: ότι το Ισραήλ, μετά τη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν, επιχειρεί να αναζητήσει έναν νέο στρατηγικό αντίπαλο, με την Τουρκία να εμφανίζεται ως ο πιθανός επόμενος στόχος.

Η διατύπωση αυτή δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για ύπαρξη επίσημου ισραηλινού δόγματος «περικύκλωσης».

Ωστόσο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τουρκικής ανάγνωσης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή και της μεταβαλλόμενης περιφερειακής ισορροπίας μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Το τουρκικό αφήγημα: από τη Γάζα στη γεωστρατηγική ανησυχία

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η ισραηλινή πολιτική δεν περιορίζεται στη διαχείριση της Γάζας ή στην αντιπαράθεση με μη κρατικούς δρώντες.

Αντιθέτως, περιγράφεται ως μια πιο ευρεία στρατηγική αναδιάταξης ισχύος στη Μέση Ανατολή, με επεκτατικές προεκτάσεις σε πολλαπλά μέτωπα, από τον Λίβανο μέχρι τη Συρία και το Ιράν, με το βλέμμα στη δημιουργία ενός «Μεγάλου Ισραήλ».

Σε αυτή την ερμηνεία, η Τουρκία δεν εμφανίζεται ως άμεσος εμπλεκόμενος, αλλά ως ανερχόμενος πολιτικά περιφερειακός αντίπαλος πόλος που, κατά την τουρκική ανάγνωση, ενδέχεται να ενταχθεί στο ισραηλινό «στρατηγικό ραντάρ» των αντιπάλων του.

Πρόκειται καταρχάς για μια αφήγηση υψηλής πολιτικής έντασης, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικότερα εάν ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Με τη διαφορά όμως ότι δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες δημόσιες ισραηλινές διατυπώσεις, ούτε καν νύξεις που να επιβεβαιώνουν τέτοια στόχευση.

Η ισραηλινή σιωπή και το κενό ερμηνείας

Από την πλευρά του Ισραήλ, δεν υπάρχει επίσημη διατύπωση στρατηγικού δόγματος που να περιγράφει την Τουρκία ως έναν νέο εχθρικό άξονα ή αντικείμενο «περικύκλωσης».

Η ισραηλινή στρατηγική επικοινωνία παραμένει εστιασμένη κυρίως σε απειλές από μη κρατικούς δρώντες, όπως οι ισλαμικές ένοπλες οργανώσεις της περιοχής του Κόλπου και στο ιρανικό περιφερειακό δίκτυο επιρροής.

Αυτό δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό διπλωματικό κενό: από τη μία πλευρά, η Άγκυρα διαβάζει τις εξελίξεις ως ενδείξεις μιας διευρυνόμενης ισραηλινής στρατηγικής, από την άλλη, το Τελ Αβίβ δεν επιβεβαιώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Τουρκία ερμηνεύει τις κινήσεις του.

Σε τέτοιες συνθήκες, η απόσταση ανάμεσα σε πρόθεση, αντίληψη και δημόσια πολιτική συχνά γίνεται το πραγματικό πεδίο σύγκρουσης.

Μια περιοχή που αναδιαμορφώνεται και παρερμηνεύεται

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε φάση έντονου επαναπροσδιορισμού ισχύος, όπου οι παραδοσιακές γραμμές αντιπαράθεσης δεν είναι πλέον σταθερές.

Η Τουρκία έχει ενισχύσει την παρουσία της σε κρίσιμα πεδία, όπως η Συρία, έχει καλές σχέσεις με το Ιράν και τις άλλες χώρες του Κόλπου και ακόμη καλύτερες με τους εχθρούς του Ισραήλ όπως οι ισλαμικές ένοπλες οργανώσεις, ενώ το Ισραήλ έχει διευρύνει τη στρατιωτική του δραστηριότητα πέρα από τα παραδοσιακά μέτωπα ασφαλείας του.

Αυτό, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με ένα συνεκτικό σχέδιο σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Πιο πιθανό, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, είναι ότι η τρέχουσα ένταση αντανακλά μια ευρύτερη ανασφάλεια σε ένα σύστημα ισορροπιών που έχει αποσταθεροποιηθεί, παρά μια προδιαγεγραμμένη πορεία σύγκρουσης.

Πολιτική ρητορική με γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η τοποθέτηση Φιντάν εντάσσεται σε μια γνωστή πλέον τάση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής: την ανάγνωση των περιφερειακών εξελίξεων μέσα από το πρίσμα ενός κόσμου όπου η ισχύς ανταγωνίζεται, αναδιανέμεται και οι απειλές μετατοπίζονται.

Το Ισραήλ, από την άλλη, παραμένει ένας παράγοντας που συχνά λειτουργεί περισσότερο μέσω των πράξεων παρά μέσω δημόσιων στρατηγικών διακηρύξεων, αφήνοντας χώρο για ερμηνείες και πολιτικές εργαλειοποιήσεις αυτών των ερμηνειών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια της «περικύκλωσης» μοιάζει λιγότερο με περιγραφή μιας υπαρκτής στρατηγικής και περισσότερο με σύμπτωμα μιας περιοχής όπου η δυσπιστία προηγείται των αποδείξεων.