Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ (Lee Jae-Myung) στην Άγκυρα, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Νότιας Κορέας για την πυρηνική ενέργεια.

Το γεγονός ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και καλύφθηκε από αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Τουρκία και η Νότια Κορέα θα ανταλλάξουν τεχνικά δεδομένα, εμπειρίες και τεχνογνωσία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Στόχος είναι επίσης η «υλοποίηση κοινών έργων», όπως ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο.

Το μνημόνιο υπογράφηκε παρουσία των δύο προέδρων από τους διευθύνοντες συμβούλους: Necati Yamaç (TÜNAŞ) και Kim Dong-Cheol (KEPCO).

Δήλωση του Τούρκου υπουργού Ενέργειας

Ο Αλπάρσλάν Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, σχολίασε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι με τη συμφωνία «επιδιώκουμε συνεργασία σε πολλούς τομείς: από την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών, μέχρι την ανταλλαγή τεχνολογίας, την αξιολόγηση περιοχών, τη χρηματοδότηση, αλλά και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού».

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Anadolu Ajansı ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η συνεργασία αποσκοπεί στο να αναπτυχθεί στρατηγική συμμαχία στον πυρηνικό τομέα, η οποία θα είναι επωφελής και για τις δύο χώρες.

Πλαίσιο και σημασία

Η υπογραφή του MOU έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία εξετάζει την επέκταση της πυρηνικής της ισχύος. Στον σχεδιασμό της περιλαμβάνεται το εργοστάσιο στο Sinop, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου η KEPCO – κρατική εταιρεία ενέργειας της Κορέας – επιδιώκει να συμμετάσχει.

Η Korea Times αναφέρει ότι η συμφωνία καλύπτει πολύπλευρους τομείς: τεχνολογία αντιδραστήρων, αδειοδοτήσεις, χρηματοδότηση, αλλά και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων.

Πολιτική και γεωστρατηγική διάσταση

Η συνεργασία πυρηνικής ενέργειας δεν είναι το μόνο κομμάτι της διμερούς ατζέντας. Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκε επίσης ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, στις υποδομές και στο πράσινο τεχνολογικό μέλλον.

Ο Λι Τζάε Μιούνγκ χαρακτήρισε την Τουρκία «αδελφικό έθνος», αναφερόμενος στη μακρά ιστορία των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής της Τουρκίας στον Πόλεμο της Κορέας (1950-1953).

Αντιδράσεις και προκλήσεις

Ορισμένα τουρκικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις για πυρηνικά έργα συνεχίζονταν και πριν, και ότι η νέα συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενεργειακής διαφοροποίησης της Άγκυρας.

Παράλληλα, πολλοί παρατηρητές αναγνωρίζουν πως η συνεργασία αυτή δίνει στη Νότια Κορέα ένα «πόδι» στην πολύ σημαντική – και ακόμη υπό σχεδιασμό – επένδυση του πυρηνικού σταθμού στο Sinop, γεγονός που θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλες οικονομικές και γεωπολιτικές αποδόσεις στο μέλλον.

Η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ TÜNAŞ και KEPCO αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη διμερή σχέση Τουρκίας – Νότιας Κορέας, ενώ ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό πλαίσιο που θέτει την Τουρκία ως ενεργειακό κόμβο και την Κορέα ως ισχυρό τεχνολογικό εταίρο σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα.