Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς της αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Διευκρίνισε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η έκτακτη συνάντηση στην οποία συμμετείχε είχε ως βασικό αντικείμενο τις επιθέσεις που έχει δεχθεί η Σαουδική Αραβία, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου πλαισίου συνεργασίας. «Μεταξύ των βασικών λόγων της συμμετοχής μας στην έκτακτη συνεδρίαση ήταν, ειδικότερα, η συζήτηση των επιθέσεων που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν ορισμένες σοβαρές αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν σχετικά με τη θεσμική οργάνωση. Πραγματοποιήσαμε τις σχετικές ψηφοφορίες και λάβαμε τις αποφάσεις μας».

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ταχύτητα υλοποίησης της συμφωνίας. «Πρέπει επίσης να επισημάνουμε με ικανοποίηση ότι, παρόλο που έχει περάσει πολύ λίγος χρόνος από την υπογραφή της συμφωνίας, τα βήματα για τη θεσμική οργάνωση και την πρακτική εφαρμογή της προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις από την Υεμένη, ο Φιντάν αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων της Τουρκίας και του Πακιστάν για την ενίσχυση της σαουδαραβικής άμυνας.

«Από την άλλη πλευρά, γίνονται τεχνικές εκτιμήσεις, μαζί με το Πακιστάν, σχετικά με το τι είδους συμβολή μπορεί να έχει η Τουρκία στην άμυνα, ιδιαίτερα απέναντι στις επιθέσεις που πραγματοποιούνται από την Υεμένη. Όπως ανέφερα, οι αξιολογήσεις αυτές συνεχίζονται μεταξύ των στρατιωτικών μας αξιωματούχων. Συνεχίζονται οι εργασίες σχετικά με το τι είδους αμυντική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί, ιδιαίτερα στους τομείς της αεράμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και σε άλλα τεχνικά ζητήματα».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τον χαρακτήρα της στρατιωτικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία ενεργοποιείται για την προστασία μιας χώρας που δέχεται επίθεση και όχι για τη διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων.

«Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Όταν μια χώρα που συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία δέχεται επίθεση, στέκεστε στο πλευρό της για την άμυνά της. Δεν πρόκειται για συμφωνία επίθεσης. Δηλαδή, η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε άλλη χώρα, στο έδαφός της, για να πραγματοποιήσει εκεί μια επίθεση. Είναι μια αμυντική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα της βοήθειας που παρέχουμε αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία και της συνεργασίας μας, διαμορφώνουμε μια αμυντική συνεργασία».

Ο Φιντάν συνέδεσε τη στρατιωτική συνεργασία με τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η ‘Αγκυρα εξετάζει παράλληλα τις δυνατότητες διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι ακόμη και μια κυβερνητική αλλαγή δύσκολα θα επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Πηγή: ΑΜΠΕ