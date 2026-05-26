Σε νέο και ιδιαίτερα εκρηκτικό γύρο πολιτικής σύγκρουσης εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) να επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτική του συνοχή μετά τη δικαστική απόφαση που ακύρωσε το 38ο Τακτικό Συνέδριο του 2023 και οδήγησε στην απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος.

Ο ίδιος ο Οζέλ, αμφισβητώντας ανοιχτά τη νομιμοποίηση της απόφασης και επιμένοντας ότι παραμένει ο «εκλεγμένος πρόεδρος» του CHP, κάλεσε τους υποστηρικτές του σε μεγάλη συγκέντρωση στη Σμύρνη την Τρίτη 26/5, μετατρέποντας την κινητοποίηση σε επίδειξη πολιτικής αντίστασης απέναντι τόσο στις δικαστικές εξελίξεις όσο και στην κυβέρνηση Ερντογάν.

Η συγκέντρωση στην Πλατεία Δημοκρατίας εξελίχθηκε γρήγορα σε νέο σημείο έντασης.

Η νομαρχία της Σμύρνης είχε απαγορεύσει τη διεξαγωγή της κινητοποίησης στο συγκεκριμένο σημείο, ζητώντας να μεταφερθεί στην Πλατεία Γκιουνντογντού, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και περιορισμένη χωρητικότητα.

Παρά την απαγόρευση, χιλιάδες υποστηρικτές του CHP κατευθύνθηκαν προς την πλατεία, η οποία είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταλλικά οδοφράγματα και οχήματα εκτόξευσης νερού TOMA.

Λίγο μετά τις 12:00 τοπική ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν κατά του συγκεντρωμένου πλήθους με εκτοξευτήρες νερού και σπρέι πιπεριού, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για αρκετές προσαγωγές διαδηλωτών.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά δίκτυα και αντιπολιτευόμενα μέσα, ομάδες υποστηρικτών του CHP προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό φωνάζοντας συνθήματα όπως «Οζγκιούρ πρόεδρος, ελεύθερη Τουρκία», «Θα νικήσουμε αντιστεκόμενοι» και «Το AKP θα λογοδοτήσει στον λαό».

Παράλληλα, ακούστηκαν και συνθήματα κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο αρκετοί οπαδοί του Οζέλ θεωρούν πλέον μέρος ενός «σχεδίου εσωτερικής ανατροπής» μέσα στο CHP.

Ο Οζέλ, φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Σμύρνης, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα αμφισβήτησης της απαγόρευσης, δηλώνοντας πως «όπου βρίσκεται ο λαός, εκεί θα πάμε».

Η δήλωση ερμηνεύθηκε από τουρκικούς πολιτικούς αναλυτές ως πρόθεση του CHP να μεταφέρει πλέον την πολιτική αντιπαράθεση «στους δρόμους και στις πλατείες», μετά την απώλεια του ελέγχου των κεντρικών γραφείων του κόμματος στην Άγκυρα.

Το κλίμα στο εσωτερικό του CHP παραμένει εκρηκτικό. Ο Οζέλ εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αναγνωρίσει την επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία μέσω δικαστικής απόφασης και ήδη μιλά δημόσια για «δύο CHP»: το «διορισμένο CHP» και το «εκλεγμένο CHP».

Σε δηλώσεις του σε τουρκικά μέσα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα εγκαταλείψουν το κόμμα» και ότι η πραγματική πολιτική νομιμοποίηση βρίσκεται στη βάση και στους ψηφοφόρους.

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση στην Τουρκία καταγγέλλει ευθέως πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης Ερντογάν στη λειτουργία του CHP.

Η φιλοκουρδική DEM χαρακτήρισε «ντροπή για τη δημοκρατία» τόσο την καθαίρεση του Οζέλ όσο και την αστυνομική επιχείρηση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 24ωρο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν εισβάλει στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να εκκενώσουν το κτίριο, μετά από νομικές ενέργειες που συνδέονται με την επαναφορά του Κιλιτσντάρογλου στην προεδρία του κόμματος.

Οι εικόνες από σπασμένες πόρτες, δακρυγόνα και συγκρούσεις προκάλεσαν σοκ στην τουρκική πολιτική σκηνή και ενίσχυσαν το κλίμα πόλωσης.

Ο ίδιος ο Οζέλ ανακοίνωσε ότι το CHP λειτουργεί πλέον προσωρινά από τα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, τα οποία χαρακτήρισε «νέο κέντρο αντίστασης» του κόμματος.

Η κρίση στο CHP αποκτά πλέον χαρακτηριστικά μετωπικής σύγκρουσης με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις για την Τουρκία, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει προσπάθεια δικαστικού και διοικητικού ελέγχου του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος της χώρας ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων