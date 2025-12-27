Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27/12, στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, όταν ένα υπηρεσιακό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη χαράδρα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και 9 τραυματίες εκ των οποίων ορισμένοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τουρκικές αρχές.

Esenyurt’ta midübüs şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/P2JbkgydEN — TRHaber (@trhaber_com) December 27, 2025

Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Ναζίμ Χικμέτ, στη συνοικία Yeşilkent, όταν το όχημα, που μετέφερε εργαζόμενους, φέρεται να έχασε τον έλεγχο πιθανόν λόγω των καιρικών συνθηκών ή ολισθηρότητας του δρόμου.

Το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε σε χώρο εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες και τους περαστικούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των ομάδων έκτακτης ανάγκης, οι οποίες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ακριβή αιτία του δυστυχήματος.

Το Εσενγιούρτ είναι μια από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές της δυτικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, με υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας και πολυσύχναστες αρτηρίες.

Με πληροφορίες από: Huber Turk