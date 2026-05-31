Τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία με οκτώ νεκρούς, όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Μαΐου. Στην πόλη Ντενιζλί έγινε το θανατηφόρο τροχαίο, με το επιβατικό λεωφορείο να πέφτει πάνω σε μπαριέρες και έπειτα να πιάνει φωτιά, τραυματίζοντας 33 ανθρώπους και σκοτώνοντας οκτώ.

Μεταξύ των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος ήταν και ένα βρέφος μόλις εννέα μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες στις καταθέσεις που έδωσαν στην Αστυνομία, τόνισαν πως 20 λεπτά πριν την τραγωδία, κατά τη 01:00, ο 50χρονος οδηγός, Μουσταφά Μερντούν, είχε κάνει στάση στην άκρη του δρόμου για να ελέγξει για κάποια δυσλειτουργία, όμως αμέριμνος συνέχισε το δρόμο του.

Ειδικότερα, το λεωφορείο με αριθμό κυκλοφορίας 45 BAH 834, το οποίο ανήκει στην τουριστική εταιρεία Pamukkale, προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα κοντά στη γειτονιά Τιρκάζ, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να αρπάξει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και ασθενοφόρα, όμως ήταν πολύ αργά, καθώς ήδη οκτώ επιβάτες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 50χρονος οδηγός, καθώς και οι επιβάτες με τα ονόματα, Μερβέ Έρικ, Φάτμα Καρτάλ, Γιουλιτάι Μπόγκα, Ζέχρα Ειόλ, Χαριγέ Αρικάν, Σιβάν Σεν και ο εννέα μηνών γιος του Είπ Σεν. Οι 33 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης με ασθενοφόρα.

Στο λεωφορείο, το οποίο φέρεται να ταξίδευε από τη Σμύρνη στην Αττάλεια, επέβαιναν συνολικά 38 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος.

Η έκταση της τραγωδίας αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι οι φλόγες είχαν λιώσει εντελώς την οροφή, τα πλαϊνά και τα εσωτερικά εξαρτήματα του λεωφορείου. Το μόνο που απέμεινε ήταν οι σκελετοί των καθισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη 17 από τους 33 τραυματίες ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους και έχουν λάβει εξιτήριο.

Ακόμη 16 άτομα νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα, ενώ τρία από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τα κρατήσουν στη ζωή.

Οι ταυτότητες των θυμάτων του δυστυχήματος αναμένεται να προσδιοριστούν οριστικά μέσω ανάλυσης DNA. Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν δείγματα αίματος από συγγενείς που ήρθαν από τη Σμύρνη και την Αττάλεια στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο στο Ντενιζλί. Ωστόσο, οι συγγενείς κατάφεραν να αναγνωρίσουν τις σορούς.

Το δυστύχημα αυτό έχει βυθίσει στο πένθος και στον πόνο ολόκληρες οικογένειες, ενώ η κοινωνία της Τουρκίας παρακολουθεί συγκλονισμένη την εξέλιξη των γεγονότων.

Πηγή: Hurriyet