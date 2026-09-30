Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν την απόφασή τους να βάλουν «λουκέτο» στον δημοφιλή ενημερωτικό ιστότοπο T24.

Το Πρωτοδικείο της Κωνσταντινούπολης διέταξε το κλείσιμο της ιστοσελίδας και των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας την για «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+».

Η δικαστική αυτή απόφαση εντάσσεται στη μεγάλη κυβερνητική εκστρατεία καταστολής με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», η οποία έχει εξαπολυθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η δικαστική απόφαση και η ανακοίνωση του Υπουργείου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, το Πρωτοδικείο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας των διαδικτυακών υποδομών και των λογαριασμών στα social media του ιστότοπου T24.

Στο σκεπτικό της απόφασης υποστηρίζεται ότι η ενημερωτική πύλη δημοσίευσε 118 θέματα που εμπίπτουν στην κατηγορία της «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+» κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Η δικαστική συνδρομή διαβιβάστηκε αμέσως στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και στην Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (BTK) για την άμεση εφαρμογή της.

Από την πλευρά της, η συντακτική ομάδα του T24 ανέφερε ότι έλαβε γνώση της απόφασης μέσω των δημοσιευμάτων στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να έχει παραλάβει επίσημη κοινοποίηση.

Ο ιστότοπος παρέμενε προσωρινά προσβάσιμος, με τους δημοσιογράφους του να δηλώνουν άγνοια για το αν το μέτρο αφορά το σύνολο του αρχειακού υλικού ή και τους προσωπικούς λογαριασμούς των συντακτών.

Η εκστρατεία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής» και οι συλλήψεις

Το κλείσιμο του T24 αποτελεί την πιο ηχηρή παρέμβαση στον χώρο των ΜΜΕ στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης καταστολής που ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 υπό τον τίτλο «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, οι Αρχές και δικαστήρια έκλεισαν εκατοντάδες λογαριασμούς και ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέονται με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε βίαιες προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών μετά από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.

Η ρητορική Ερντογάν και το κλίμα ομοφοβίας

Αν και η ομοφυλοφιλία δεν διώκεται ποινικά από τον τουρκικό ποινικό κώδικα, η αποδοκιμασία και η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένες, φτάνοντας μέχρι την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποιεί συχνά οξείς χαρακτηρισμούς σε δημόσιες ομιλίες του, αποκαλώντας τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας «διεστραμμένους» και «απειλή για την παραδοσιακή οικογένεια», ενώ δεν διστάζει να τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη δημογραφική υποχώρηση και τη μείωση των γεννήσεων στη χώρα.

Η στοχοποίηση του T24 υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά τη διολίσθηση της Τουρκίας σε αυταρχικές πρακτικές, όπου η προάσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία αντιμετωπίζονται ως εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας.