Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στα Άδανα της Τουρκίας, η οποία στοίχισε τη ζωή στον 40χρονο πρώην αστυνομικό και νυν ιδιοκτήτη εστιατορίου, Ergün Karakaya. Το υλικό παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση.

Το χρονικό της μοιραίας διαφωνίας

Όλα ξεκίνησαν από μια σοβαρή οικονομική διαφορά ανάμεσα στον 40χρονο πρώην αστυνομικό και τον 30χρονο Fırat Bozkır. Ο Karakaya είχε δανείσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στον Bozkır, ο οποίος, αδυνατώντας να το αποπληρώσει, συμφώνησε να του μεταβιβάσει την επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων που διατηρούσε.

Ωστόσο, όταν ο Karakaya ανακάλυψε ότι το κατάστημα ήταν ήδη υποθηκευμένο και φορτωμένο με χρέη, αποφάσισε να ζητήσει εξηγήσεις. Μαζί με τον αδελφό και τον ξάδελφό του, επισκέφθηκε το γραφείο της επιχείρησης για να διευθετήσει το ζήτημα.

Καρέ-καρέ η φονική συμπλοκή

Η συνάντηση στο γραφείο ενοικιάσεων οχημάτων γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι τόνοι ανέβηκαν, η διαφωνία κλιμακώθηκε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βγήκαν τα όπλα.

Από τις αλλεπάλληλες ριπές και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν, ο 40χρονος πρώην αστυνομικός τραυματίστηκε θανάσιμα. Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου έχει ήδη ενταχθεί στη δικαστική έρευνα, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του φόνου.