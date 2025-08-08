Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας της πυρκαγιάς διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.

Massive forest fire in Çanakkale, Turkey 🇹🇷 (08.08.2025)pic.twitter.com/XDtN731muX

It’s global warming, not weather modification.https://t.co/8JD1ddLVjO — David Windt (@DavidLWindt) August 8, 2025

Turkey closes Dardanelles strait due to forest fire https://t.co/dSRnXkXslW — The National (@TheNationalNews) August 8, 2025

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

⚠️ Important Massive fire broke out in Çanakkale, Turkey pic.twitter.com/ZshB2w0o0P — Open News🍥 (@OpenNewNews) August 8, 2025

Μία δεύτερη πυρκαγιά καίει επίσης δασική έκταση και στην περιοχή Μπαϊράμιτς της ίδια επαρχίας, περίπου 55 χλμ. από το κέντρο της πόλης.