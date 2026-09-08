Η μικρή Ελίφ έχασε τη ζωή της μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της, στις 3 Σεπτεμβρίου, στη συνοικία Vişnelik της περιοχής Odunpazarı στο Εσκισεχίρ στην Τουρκία. Η άτυχη μικρή ήταν μόλις 3 ετών όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο μαζί με τη μητέρα της, Μερβέ.

Το κοριτσάκι διακομίστηκε εσπευσμένα αρχικά σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Osmangazi, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Η 40χρονη οδηγός του οχήματος, με τα αρχικά F.A.B., συνελήφθη αμέσως μετά το συμβάν, όμως το δικαστήριο αποφάσισε να της επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό στο πλαίσιο δικαστικού ελέγχου για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια.

Ακολουθεί σκληρό βίντεο:

Στην κατάθεσή της ισχυρίστηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα που δεν ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα την ώρα, αναφέροντας πως η μητέρα και το παιδί εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά της στα 5 με 10 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματος.

Η απόφαση για τον κατ’ οίκον περιορισμό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας, η οποία άσκησε έφεση ζητώντας την άμεση προφυλάκιση της 40χρονης. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαρούν Γκιουντσάι, τόνισε ότι σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της δικογραφίας, το 3χρονο κορίτσι σύρθηκε στο οδόστρωμα για περίπου 14 μέτρα, γεγονός που αποδεικνύει την υπαιτιότητα και την πραγματική ταχύτητα του οχήματος.

Βαθιά συντετριμμένοι οι γονείς και οι συγγενείς της μικρής Ελίφ απευθύνουν έκκληση για απονομή δικαιοσύνης.

Ο πατέρας της, Φατίχ Αβλί, δήλωσε, συντετριμμένος, πως μία ημέρα πριν το δυστύχημα γιόρταζαν τα γενέθλια της κόρης του και την επομένη αναγκάστηκε να τη θάψει, ενώ ο θείος της, Αλί, ανέφερε συγκινημένος πως από τη μεταφορά του δώρου της ανιψιάς του βρέθηκε να επιλέγει τον τάφο της, ζητώντας μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη.