Ένας 15χρονος στην Τουρκία πέθανε αφού τον έδεσαν και του πέρασαν με το ζόρι έναν σωλήνα με αέρα υψηλής πίεσης στον πρωκτό του, στο πλαίσιο ενός «αστείου στο χώρο εργασίας».

Το βάναυσο περιστατικό συνέβη στις 14 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός Μουχάμετ Κεντίρτσι μαθητευόμενος σε εργαστήριο ξυλουργικής στην περιοχή Μποζόβα, Σανλιούρφα, στην Τουρκία, έκανε απλά την δουλειά του. Τότε δέχθηκε επίθεση από τον συνάδελφο Χαμπίπ Ακσόι και έναν ακόμη άγνωστο.

Τον έδεσαν, του αφαίρεσαν το παντελόνι με τη βία και του πέρασαν αέρα υψηλής πίεσης από συμπιεστή στον πρωκτό του.

Ο 15χρονος διακομίστηκε αρχικά στο κρατικό νοσοκομείο Μποζόβα Μεχμέτ Ενβέρ Γιλντιρίμ και αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μπαλικλίγκολ. Τελικά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογής του Πανεπιστημίου Χαράν, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν σοβαρές βλάβες σε εσωτερικά όργανα.

Επιπλέον, ο Μουχάμετ Κεντίρτσι νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για πέντε ημέρες, κατέληξε στο νοσοκομείο το πρωί της 19ης Νοεμβρίου.

Ο συνάδελφός που προκάλεσε τον θανατό του έχει προφυλακιστεί.

Πηγή: Daily Mail