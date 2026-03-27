Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουρκία, όπου ένας 49χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου με φίλους του.

Όπως αναφέρεουν τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Selahittin Atlı, πατέρας τριών παιδιών, κατέρρευσε όταν η μπάλα τον χτύπησε στο στήθος.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν άμεσα να του προσφέρουν βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν καρδιακή ανακοπή. Κατάφεραν να τον επαναφέρουν προσωρινά και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 49χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.