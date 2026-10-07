Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, με τραύμα από πυροβόλο όπλο, βρέθηκε στις 6 Οκτωβρίου σε ερημική περιοχή της συνοικίας Σιραπινάρ της Κωνσταντινούπολης ο 46χρονος Αλί Εμρέ Μπαλλί.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της Adil Varlık Yönetim και της Ένωσης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Τουρκίας. Αν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, η Εισαγγελία της Ανατολίας διατηρεί την έρευνα ανοιχτή, συλλέγοντας στοιχεία και αποφεύγοντας τον οριστικό χαρακτηρισμό των αιτιών θανάτου.

Οι δεσμοί με την ηγεσία του AKP

Το πρόσωπο του Μπαλλί αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα λόγω των επιχειρηματικών του σχέσεων με τον Μουσταφά Γιαζιτζί, γιο του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος AKP, Χαϊατί Γιαζιτζί. Σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα της Adil Varlık Yönetim, ο Μουσταφά Γιαζιτζί αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο και αντιπρόεδρο, ενώ ο Μπαλλί κατείχε τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Η κοινή τους πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα τους έφερε πρόσφατα στο επίκεντρο μιας ευρείας δικαστικής έρευνας για τεχνητή χειραγώγηση μετοχών και παράνομες συναλλαγές μέσω επενδυτικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι Αρχές είχαν ζητήσει προσωρινά τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, μέτρο το οποίο ωστόσο ήρθη λίγο αργότερα.

Το «κραχ» του ομολόγου

Η υπόθεση περιπλέκεται από μια κρίσιμη οικονομική εξέλιξη που σημειώθηκε την ίδια ακριβώς ημέρα με τον θάνατο του επιχειρηματία. Η Adil Varlık Yönetim ανακοίνωσε επισήμως, μέσω του τουρκικού συστήματος KAP, την αδυναμία πληρωμής κεφαλαίου και κουπονιού για ομόλογο που έληγε στις 6 Οκτωβρίου. Η εταιρεία επικαλέστηκε «έκτακτους λόγους» για τη μη μεταφορά του απαιτούμενου ποσού στο σύστημα διακανονισμού.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 500 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών με ετήσια απόδοση 47%, η οποία άφησε απλήρωτους τόκους ύψους περίπου 116 εκατομμυρίων λιρών. Η χρονική ταύτιση της χρεοκοπίας με τον θάνατο του προέδρου της εταιρείας εγείρει σοβαρά ερωτήματα στην Τουρκία, παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση που να συνδέει άμεσα τα δύο γεγονότα.

Πολιτική δίνη και καταγγελίες

Το σκηνικό αυτό διαμορφώνεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης. Λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του Μπαλλί, η τουρκική αντιπολίτευση εξαπέλυσε νέες καταγγελίες για εμπλοκή συγγενικών προσώπων της κυβέρνησης στο υπό έρευνα χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε κατονομάσει τον Ουσάμε Ερντογάν, ανιψιό του Τούρκου προέδρου, υποστηρίζοντας ότι εταιρεία συμφερόντων του συνδέεται με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η υπόθεση έχει μετεξελιχθεί σε ένα πολυδιάστατο μέτωπο που περιλαμβάνει ανοιχτή δικαστική έρευνα για οικονομικές απάτες, ευθείες πολιτικές βολές κατά του προεδρικού περιβάλλοντος και τον αιφνίδιο θάνατο ενός κομβικού πρωταγωνιστή.